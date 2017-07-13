Начальника Яворовского полигона подозревают в работе на Россию

13 июля 2017, 15:28
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Служба безопасности Украины подозревает начальника Яворовского полигона в работе на Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных Сил России

Начальника Яворовского полигона подозревают в работе на Россию | Политика | Дело Увеличить картинку

Это следует из определения Шевченковского райсуда Киева от 21 июня.

Данным решением суда накладывается арест на вещи, принадлежащие подозреваемому: ноутбук, мобильный телефон, три DVD-диска, флешку и отрывок листа бумаги с надписью "quarto xmail.net", на обратной стороне напечатана фраза "приказом командира воинской части А4150 от 30.12.2015 года № 755".

В документе говорится, что подозреваемый на протяжении 2015-2016 годов, занимая должность начальника общевойскового полигона Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ), воинская часть А4150, во исполнение заданий сотрудников ГРУ РФ совершал сбор и передачу сведений военного характера о деятельности центра.

"Во время дачи объяснений сотрудникам СБ Украины о его конфиденциальном сотрудничестве с ГРУ ГШ ВС РФ, он добровольно передал сотрудникам СБУ отрывок бумаги с надписью, ноутбук, диски и пароли к программе, а также флеш-накопитель, с помощью которых он осуществлял связь с представителями ГРУ ГШ ВС РФ", — сказано в решении суда.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена).

Начальником Международного центра миротворчества и безопасности с 2011 года по нынешнее время является полковник Игорь Слисарчук, об этом свидетельствуют данные на сайте Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. Начальником полигона по состоянию на начало 2017 года был Роман Огур.

По материалам: Левый берег
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Теги: война с россией , минобороны , шпионаж

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Начальника Яворовского полигона подозревают в работе на Россию | Политика | Дело
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