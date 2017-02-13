Началось бронирование номеров в официальных гостиницах Евровидения-2017

Официальный туристический оператор "Евровидения-2017" — компания "Пилот" — начала бронирование номеров в официальных гостиницах конкурса для официальных делегаций. Компания будет обеспечивать проживания официальных делегаций, болельщиков и журналистов в украинских отелях.

Заказ на проживание уже оформила 21 делегация. Всего же участие в Евровидении-2017 подтвердили 43 страны. Это максимальное количество участников, которое повторялась лишь дважды — в 2008 и 2011 годах.

По правилам Европейского вещательного союза (ЕВС) официальные делегации песенного конкурса должны проживать в официальных гостиницах.

Отели были отобраны Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ, вещатель-организатор Евровидения-2017) и компанией "Пилот" по таким основным критериям: ценовая политика, уровень безопасности, размещение в удобной логистической зоне, пояснил заместитель генерального директора НСТУ Павел Грицак.

Список 12 официальных гостиниц Евровидения-2017:

Premier Hotel Rus

Cosmopolite

President Hotel

Holiday Inn Kiev

Alfavito

Khreschatyk

Fairmont Grand Hotel

Hilton

Hyatt Regency

InterContinental

Premier Palace Hotel

Opera

В официальный список попали 12 отелей Киева. Туда включили все пятизвездочные гостиницы, пять четырехзвездочных и одну трехзвездочную гостиницу" Русь ", имеющую номера повышенной комфортности.

Цены проживания для официальных делегаций генеральный директор компании "Пилот" Елена Корчинская не назвала, сославшись на конфедициальность. Уточнила, что гостиницы сформировали лояльную ценовую политику и специальные ценовые предложения на различные категории номеров, так что "делегации, аккредитованая пресса и фанаты смогут выбрать отель и номер максимально приемлемой для себя ценовой категории".

Как и требуют правила Евровидения, отели равноудалены от МВЦ — арены песенного конкурса и располагаются недалеко от других таких основных локаций, как Евроклуб и городок Евровидения.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве в мае. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая.