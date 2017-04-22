"Национализированные" в ОРДЛО предприятия освободили от уплаты "налогов" — СМИ

22 апреля 2017, 17:16
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Промышленные предприятия на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", в которые была введена "внешняя" администрация, освобождены от уплаты основных налогов до конца 2017 года — СМИ

Увеличить картинку

Украинские предприятия, которые "национализированы" за неуплату "налогов" в "бюджет" так называемой "ДНР", освобождены от любых платежей в "бюджет". Об этом со ссылкой на "указе" главаря "республики" Александра Захарченко сообщает Радио Свобода.

В статье отмечается, что главным упреком предприятиям украинской юрисдикции, работавшим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), от представителей группировок "ДНР" и "ЛНР" была неуплата именно "налогов". Поэтому владельцам поставили ультиматум: или регистрируетесь в "налоговых органах" и платите в "бюджет", или на предприятиях вводится внешнее управление.

Владельцы компаний, многие из которых являются международными, регистрироваться у боевиков не стали. С 1 марта началась кампания по "национализации" или введению внешнего управления. Около 50 предприятий получили внешнюю администрацию в лице некоего ЗАО "Внешторгсервис".

В апреле Александр Захарченко подписал "указ", где описаны функции, полномочия и условия, на которых работает этот "Внешторгсервис". Этот документ опубликован на сайте главаря "ДНР" Захарченко. В нем указано, что ЗАО "Внешторгсервис" выполняет функции высшего органа управления и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа управления предприятиями. При этом в п. 3 "указа" говорится: "На предприятиях, входящих в Перечень (Приложение 1) Постановления "совета министров" "Донецкой народной республики" от 27 февраля 2017 ввести мораторий на уплату "налогов" (за исключением "ЕСВ" и подоходного "налога"), а также "таможенных" платежей до 31.12.2017".

В так называемом "законе о налоговой системе" "ДНР" установлены 8 видов "республиканских" "налогов, денежных взысканий" и столько же видов местных. К первым относятся крупнейшие — "налог" на прибыль, экологический, плата за использование недр, сбор за специальное водопользование, "налог" с оборота. Ко вторым, местным, кроме упомянутого подоходного "налога", записали плату за землю, транспортный "налог" и другие.

Подобные "акты" в так называемой "ЛНР" не опубликованы. 4 и 7 апреля сайт так называемого "совета министров" сообщил об утверждении трех "постановлений" с названиями "О некоторых вопросах внешнего управления предприятиями-нерезидентами на территории "Луганской народной республики" (№152 / 17 от 04.04.2017, №164 / 17 от 07.04.2017 и №166 / 17 от 07.04.2017). Во всех трех случаях — с пометкой: "Текст "постановления" обнародованию не подлежит".

Тем не менее, автор статьи предполагает, что предприятия, "отжатые" под предлогом неуплаты "налогов", сейчас освобождены от платежей в "бюджет".

Раздел: >
Теги: донбасс , днр , лнр , метинвест , металлургия , уголь , шахта

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.73
EUR EUR - - 28.6
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.8 12.24
Киевская область 22.64 11.7
Львовская область 22.58 11.6
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.