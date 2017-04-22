"Национализированные" в ОРДЛО предприятия освободили от уплаты "налогов" — СМИ

Украинские предприятия, которые "национализированы" за неуплату "налогов" в "бюджет" так называемой "ДНР", освобождены от любых платежей в "бюджет". Об этом со ссылкой на "указе" главаря "республики" Александра Захарченко сообщает Радио Свобода.

В статье отмечается, что главным упреком предприятиям украинской юрисдикции, работавшим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), от представителей группировок "ДНР" и "ЛНР" была неуплата именно "налогов". Поэтому владельцам поставили ультиматум: или регистрируетесь в "налоговых органах" и платите в "бюджет", или на предприятиях вводится внешнее управление.

Владельцы компаний, многие из которых являются международными, регистрироваться у боевиков не стали. С 1 марта началась кампания по "национализации" или введению внешнего управления. Около 50 предприятий получили внешнюю администрацию в лице некоего ЗАО "Внешторгсервис".

В апреле Александр Захарченко подписал "указ", где описаны функции, полномочия и условия, на которых работает этот "Внешторгсервис". Этот документ опубликован на сайте главаря "ДНР" Захарченко. В нем указано, что ЗАО "Внешторгсервис" выполняет функции высшего органа управления и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа управления предприятиями. При этом в п. 3 "указа" говорится: "На предприятиях, входящих в Перечень (Приложение 1) Постановления "совета министров" "Донецкой народной республики" от 27 февраля 2017 ввести мораторий на уплату "налогов" (за исключением "ЕСВ" и подоходного "налога"), а также "таможенных" платежей до 31.12.2017".

В так называемом "законе о налоговой системе" "ДНР" установлены 8 видов "республиканских" "налогов, денежных взысканий" и столько же видов местных. К первым относятся крупнейшие — "налог" на прибыль, экологический, плата за использование недр, сбор за специальное водопользование, "налог" с оборота. Ко вторым, местным, кроме упомянутого подоходного "налога", записали плату за землю, транспортный "налог" и другие.

Подобные "акты" в так называемой "ЛНР" не опубликованы. 4 и 7 апреля сайт так называемого "совета министров" сообщил об утверждении трех "постановлений" с названиями "О некоторых вопросах внешнего управления предприятиями-нерезидентами на территории "Луганской народной республики" (№152 / 17 от 04.04.2017, №164 / 17 от 07.04.2017 и №166 / 17 от 07.04.2017). Во всех трех случаях — с пометкой: "Текст "постановления" обнародованию не подлежит".

Тем не менее, автор статьи предполагает, что предприятия, "отжатые" под предлогом неуплаты "налогов", сейчас освобождены от платежей в "бюджет".