"Национальный корпус" разгромил макет коровы "5.10" партии Балашова

Активисты разгромили пластмассовую корову и летнюю площадку возле офиса.

Когда на место прибыли около 50 представителей спецподразделения полиции, завязалась драка, кто-то из участников применил слезоточивый газ.

Вместе с тем конфликт быстро стих.

Как пояснили активисты, они попытались устроить погром за нанесение граффити партии "5.10" и изображение Вадима Рабиновича на место уничтоженных граффити времен Евромайдана на ул. Грушевского.

Несколько десятков представителей "Национального корпуса" отправились к Печерскому райуправлению полиции, куда отвезли вандала, уничтожившего в четверг памятник Героям Небесной сотни.

Вместе с тем среди активистов был объявлен сбор на 16:00 возле Верховной Рады, когда, как ожидается, народные депутаты начнут рассматривать президентский законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом.