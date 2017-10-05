"Национальный корпус" разгромил макет коровы "5.10" партии Балашова

05 октября 2017, 14:24
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Около 100 представителей партии "Национальный корпус" в четверг днем попытались разгромить офис Геннадия Балашова на пересечении улиц Институтская и Шелковичная в Киеве

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Активисты разгромили пластмассовую корову и летнюю площадку возле офиса.

Когда на место прибыли около 50 представителей спецподразделения полиции, завязалась драка, кто-то из участников применил слезоточивый газ.

Вместе с тем конфликт быстро стих.

Как пояснили активисты, они попытались устроить погром за нанесение граффити партии "5.10" и изображение Вадима Рабиновича на место уничтоженных граффити времен Евромайдана на ул. Грушевского.

Несколько десятков представителей "Национального корпуса" отправились к Печерскому райуправлению полиции, куда отвезли вандала, уничтожившего в четверг памятник Героям Небесной сотни.

Вместе с тем среди активистов был объявлен сбор на 16:00 возле Верховной Рады, когда, как ожидается, народные депутаты начнут рассматривать президентский законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: национальный корпус , андрей билецкий

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