Над Черным морем обстрелян самолет ВМС Украины

01 февраля 2017, 16:56
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В исключительной (морской) экономической зоне Украины с оккупированных россиянами вышек Бойко обстреляли транспортный самолет

Увеличить картинку Фото: Facebook Степана Полторака

Транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26 был обстрелян из стрелкового оружия в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек, экипаж не пострадал, на самолете — повреждение от пули, сообщил министр обороны Степан Полторак.

"1 февраля во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26. В результате обстрела самолету было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания", — написал он на странице в Фейсбуке.

По данным Полторака, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции РФ в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

После возвращения самолета на аэродром при внешнем осмотре обнаружено 3-см пулевое отверстие — последствия обстрела воздушного судна из стрелкового оружия, указал министр.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что о произошедшем обстреле самолета Полторак доложил главе государства Петру Порошенко.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: степан полторак , самолет , война с россией

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