Накопительная пенсионная система заработает в 2021 году — Рева

21 июля 2017, 12:11
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Именно в 2021 году сравняется пенсионный возраст для мужчин и женщин и, по прогнозам правительства, к тому времени средняя зарплата должна вырасти до 11 000 гривень. Благодаря росту зарплат, у правительства будут все предпосылки для введения накопительного уровня пенсионного обеспечения

Накопительная пенсионная система заработает в 2021 году — Рева | Экономика | Дело Увеличить картинку

Министр социальной политики Андрей Рева прогнозирует начало внедрения второго — накопительного уровня пенсионной системы в 2021 году, сообщила пресс-служба министерства.

"Мы объективно оцениваем экономическую ситуацию, и я надеюсь на то, что внедрение второго уровня пенсионной системы можно начать в 2021 году", — цитирует министра пресс-служба.

По словам Ревы, именно в 2021 году сравняется пенсионный возраст для мужчин и женщин и, по прогнозам правительства, к тому времени средняя зарплата должна вырасти до 11 000 гривень, а при благоприятных условиях, возможно, и больше. Благодаря росту зарплат, у правительства будут все предпосылки для введения накопительного уровня пенсионного обеспечения.

Сразу после принятия пенсионной реформы начнется дискуссия о введении второго уровня пенсионной системы — накопительного. Именно такую задачу поставил президент Украины Петр Порошенко, сказал министр. Дорожная карта относительно того, что нужно делать, когда и какой законопроект нужно принимать, будет создана в сотрудничестве с экспертной средой.

Рева считает, что старт внедрения накопительного уровня будет зависеть от того, насколько успешно в стране будут решены соответствующие проблемы, сообщила пресс-служба. Речь, в частности, идет о темпах детенизации экономики.

Однозначно, что после роста уровня заработной платы в Украине, а это в планах и расчетах правительства, увеличатся и отчисления в бюджет, именно после этого можно будет вводить накопительный уровень. Ведь при высокой зарплате эти отчисления не будут такими ощутимыми для людей, а значит, не будет и причин уклоняться от уплаты обязательных взносов, уверен министр.

При этом пресс-служба отметила, что в солидарной системе отчисления во все необходимые фонды осуществляет работодатель; в накопительной — каждый платит за себя сам, из своей зарплаты.

Напомним, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчетам, 5,6 млн украинцев на сумму от 200 до 1 000 грн.

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Накопительная пенсионная система заработает в 2021 году — Рева | Экономика | Дело
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