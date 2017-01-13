Налоговая милиция Шредингера: могут ли ликвидированные силовики проверять бизнес

Спустя три недели после того как Верховной Радой был принят Закон №1797-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине", депутаты обнаружили, что с 1 января 2017 года он лишил полномочий налоговую милицию. О технической ошибке, которая воплотила надежды бизнеса и МВФ, на своей странице в facebook сообщила член профильного комитета парламента Татьяна Острикова.

Ликвидация налоговой милиции планировалась правительством на конец 2016 года, однако в Минфине подчеркивали, что ликвидация возможна только после принятия закона, который ликвидирует налоговую милицию и создаст Службу финансовых расследований.

Налоговой милиции не существует?

Раздел ХVIII-2 "Налоговая милиция" исключен из Налогового кодекса, вступившего в силу с 01.01.17 года. Как объяснила Острикова, планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции. Вероятность принятия такого закона депутат оценила как "близкую к нулю", по крайней мере, существующим составом парламента.

Однако в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих нормам, номер изменить забыли. И получается, что пункт 134 об исключении из Налогового кодекса раздела XVIII — 2 "Налоговая милиция" вступил в силу.

Из этого следует, что сейчас нет правовых оснований для деятельности налоговой милиции, у нее нет законных прав и определенных законом полномочий.

Однако сам орган в установленном порядке, в соответствии с законом, не ликвидирован, правопреемник его не определен, уголовные производства, дела и документы никому не переданы, подследственность преступлений в УПК, в частности об уклонении от уплаты налогов, осталась за налоговой милицией. По факту, правовой статус налоговой милиции пока — "вне закона". Де-факто, она не ликвидирована и продолжает свою деятельность.

Или существует?

Впрочем, уже на следующий день глава свежеликвидированного ведомства Сергей Билан заявил, что налоговая милиция продолжает работать, несмотря на принятый с ошибкой закон. Обосновал он существование своего органа письмом Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики с подписью главы Комитета Нины Южаниной, которое разъясняет принятые изменения.

Согласно тексту письма, норма о ликвидации налоговой милиции вступает в силу тогда, когда и закон, регулирующий деятельность нового органа. "До дня вступления в силу вышеуказанного закона налоговая милиция работает в действующем правовом поле, выполняет функции, возложенные на нее законодательством, и на ее деятельность распространяются положения соответствующих законодательных актов", — говорится в документе.

"Разочарую тех комбинаторов, которые на днях уже нафантазировали себе глобальные планы, чтобы не платить налоги и вести теневой бизнес. Мы и в дальнейшем продолжаем работать, защищая экономические интересы государства", — прокомментировал глава Налоговой милиции.

Кто прав?

На сайте Верховной Рады текст Налогового кодекса учитывает принятые изменения, но лишь частично — исключенный раздел все еще присутствует. Но почему опубликованный текст не соответствует принятому закону? По словам юристов, это превышение полномочий — или Рады в целом, или аппарата ВР, который отвечает за публикацию действующих норм.

Можно ли письмо Южаниной Билану считать официальным документом?

Яна Белая, юрист адвокатской фирмы GORO legal, объясняет, что толкование норм права в зависимости от органа, который его осуществил, может быть официальным (выданным специально уполномоченным, компетентным органом) и неофициальным (осуществленным любым субъектом, не имеющим на то специальных полномочий). В зависимости от последствий толкование может носить обязательный, рекомендационный и необязательный характер.

В данном случае толковала нормы закона глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. В соответствии со статьей 21 Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" комитеты по вопросам, отнесенным к предметам их ведения, вправе давать разъяснения по применению положений законов Украины. Такие разъяснения не имеют статуса официального толкования.

"Таким образом, разъяснение, подписанное Главой комитета, не является обязательным к применению и носит лишь информационный характер", — говорит Яна Белая.

Юрист также обращает внимание на то, что законодательно такого понятия, как "техническая ошибка" не существует. Текст законопроекта проголосованный, подписанный и опубликованный в установленном порядке приобретает статус закона, исполнение, которого обязательно для всех. Все ошибки и коллизии, которые содержит текст закона, исправляются исключительно путем внесения изменений в него.

Письмо Южаниной лишь объясняет, что имели в виду депутаты, принимая закон, а не то, что они в итоге приняли. Но все и так знают, что депутаты, принимая закон, имели в виду, считает Андрей Сельмащук, управляющий партнер ЮК "Василь Кисіль і Партнери". "Нина Южанина — не вся Верховная Рада, а ее письмо — не закон. Если господин Билан читает закон со ссылкой на письмо главы комитета, то он берет на себя определенную ответственность", — говорит он.

Что делать, если к вам пришла налоговая милиция?

Несмотря на то, что налоговая милиция находится, по факту, вне правового поля, она продолжает работать, а значит может оказаться на пороге любого предприятия. Стельмащук советует в таких случаях не молчать и настаивать на том, что действия органа нелегитимны, хотя ситуация и не однозначна.

"Фактически, налоговая милиция действует, и действует с помощью лома, а против лома трудно применять юридические механизмы. Но любые решения, которые будут приняты после 1 января и до принятия нового закона, который урегулирует деятельность органа, ответственного за борьбу с правонарушениями в сфере налогов, могут быть оспорены", — объясняет юрист.

По его словам, с точки зрения духа закона — налоговая милиция должна иметь полномочия, но в нашей стране дух закона не является источником права. Поэтому судья, принимая решение в споре между субъектом хозяйствования и налоговой милицией, может принять во внимание аргументы и позицию Билана и Комитета ВР, но руководствоваться должен только действующими нормами законов, даже если они очевидно ошибочны.

Как исправить ошибку?

Исправить принятый закон можно лишь путем внесения в него изменений парламентом: либо вернуть "потерянный" пункт, либо принять закон о создании нового органа. Именно по второму пути предлагает пойти как Острикова, так и Министерство финансов.

"Если с Божьей помощью произошла такая "досадная" ошибочка, надо использовать момент для рассмотрения и принятия нового закона о создании финансовой полиции", — предложила Острикова и напомнила, что соответствующий законопроект 4228 о финансовой полиции уже давно подготовлен и внесен в Парламент. Еще один законопроект подготовили а Министерстве финансов.

Еще в мае 2016 года министр финансов Александр Данилюк уверял, что у правительства есть практический план как это сделать, и "это вопрос месяцев, а не лет, как было раньше. А, может быть, и быстрее". После того как ошибка была обнаружена, министр заявил, что исправлять ее нет смысла и пообещал в ближайшие дни внести на рассмотрение правительства законопроект о создании нового аналитического органа. По его словам, текст проекта был готов еще в сентябре 2016 года, а недавно свои комментарии к нему подал Минюст. Когда эти комментарии будут обработаны, документ будет утвержден Кабмином.

Но заменить в срочном порядке налоговую милицию финансовой полицией вряд ли удастся. Сложность состоит в том, что нельзя так просто убрать упоминание об органе в законе и забыть о нем. "Должна быть соблюдена процедура ликвидации: передача полномочий правопреемнику, физическая передача дел и т.д. Создание нового органа, к примеру финансовой полиции, как того хочет Министр финансов, нормативное урегулирование его деятельности, подбор кадров — вопрос не одного месяца", — предупреждает Яна Белая. Ошибку же необходимо исправить в ближайшее время, чтобы избежать неопределенности и исключить риски обжалования всех решений призрачного ведомства.