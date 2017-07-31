Налоговая проверит министра финансов Данилюка

Генеральная прокуратура подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в решении Печерского райсуда Киева от 18 июля.

Суд поручил сотрудникам Государственной фискальной службы провести проверку министра финансов на предмет соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательств в течение 1998-2016 годов.

Генпрокуратура подозревает Данилюка в уклонении от уплаты налогов и сборов (ч. 1 ст.212 Уголовного кодекса). Соответствующее уголовное производство зарегистрировано 4 июля 2017 года.

По данным Генпрокуратуры, возглавляя в 2010-2014 годах координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента Виктора Януковича, Александр Данилюк приобрел жилой дом площадью 290 кв. м стоимостью 2 млн грн, а также автомобиль BMW Х5. Кроме того, в 2014 году Данилюк сделал взнос в размере 519,6 тыс. грн на счет в "Укрсоцбанке". Но согласно налоговой информации о доходах, за 2010-2014 гг. действующий глава Минфина получил доход на сумму 556,1 тыс. грн.

"Чтобы проверить своевременность и полноту уплаты налогов и сборов, чтобы опровергнуть или подтвердить осуществление незаконных операций, возникла необходимость проведения проверки за 1998-2016 гг.", — отмечается в решении. Судья решил, что подтвердить или опровергнуть факт уклонения от уплаты налогов, а также установить размер возможного убытка можно лишь в судебном порядке.

Напомним, ранее Delo.UA писало, что 7 июня депутаты комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики приняли решение подготовить постановление с рекомендацией уволить Данилюка с занимаемой должности. За последнее время больше всего претензий депутатов вызвали предложения Минфина по реорганизации таможни. Министерство предложило централизовать таможню, чтобы ее легче было контролировать, и ликвидировать влияние местных властей. При этом количество таможенных постов обещали не уменьшать. Но депутаты заявили, что Минфин выходит за рамки своих полномочий, меняя системные правила в обход Верховной Рады.