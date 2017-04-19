Налоговая рассказала о доступе Администрации президента к реестру НДС

Аналитики Администрации президента получат доступ к реестру возмещения НДС без права корректировки. Об этом сообщила пресс-служба налоговой.

"Уполномоченные лица Ситуационного центра Администрации президента будут иметь доступ к автоматизированным информационным и справочным системам Государственной фискальной службы без права корректировки. Это направлено на обеспечение прозрачной системы эффективного мониторинга и анализа функционирования системы электронного администрирования НДС", — сообщили в ГФС.

В налоговой отмечают, что любой налогоплательщик может отслеживать весь процесс от подачи заявки до получения средств. "Реестр не имеет ограниченного доступа. Он является публичным, открытым и публикуется на сайте Министерства финансов", — сообщает пресс-служба.

Кроме того, отмечается, что фискальная служба и Администрация президента осуществляют информационное взаимодействие.

Ранее сообщалось, что Администрация президента попросила предоставить ей доступ к реестру автоматического возмещения НДС. У Администрации президента заявили, доступ необходим для получения прозрачной и оперативной информации, а также для предупреждения возможных злоупотреблений.