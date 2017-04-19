Налоговая рассказала о доступе Администрации президента к реестру НДС

19 апреля 2017, 17:30
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В налоговой сообщили, что реестр является публичным, потому готовы предоставить Администрации президента доступ без права корректировки

Налоговая рассказала о доступе Администрации президента к реестру НДС | Экономика | Дело Увеличить картинку

Аналитики Администрации президента получат доступ к реестру возмещения НДС без права корректировки. Об этом сообщила пресс-служба налоговой.

"Уполномоченные лица Ситуационного центра Администрации президента будут иметь доступ к автоматизированным информационным и справочным системам Государственной фискальной службы без права корректировки. Это направлено на обеспечение прозрачной системы эффективного мониторинга и анализа функционирования системы электронного администрирования НДС", — сообщили в ГФС.

В налоговой отмечают, что любой налогоплательщик может отслеживать весь процесс от подачи заявки до получения средств. "Реестр не имеет ограниченного доступа. Он является публичным, открытым и публикуется на сайте Министерства финансов", — сообщает пресс-служба.

Кроме того, отмечается, что фискальная служба и Администрация президента осуществляют информационное взаимодействие.

Ранее сообщалось, что Администрация президента попросила предоставить ей доступ к реестру автоматического возмещения НДС. У Администрации президента заявили, доступ необходим для получения прозрачной и оперативной информации, а также для предупреждения возможных злоупотреблений.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: возмещение ндс , ндс , налоги , администрация президента , гфс , налоговая , дмитрий шимкив

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Налоговая рассказала о доступе Администрации президента к реестру НДС | Экономика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.85
EUR EUR - - 28.68
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.98 12.25
Киевская область 22.81 11.78
Львовская область 23.57 11.89
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
Экс-министр Абромавичус получил новую должность в Украине Экс-министр Абромавичус получил новую должность в Украине В Украине начали выдавать беспроцентные кредиты на электромобили В Украине начали выдавать беспроцентные кредиты на электромобили Властям Украины уже известны непубличные результаты визита Тиллерсона в Москву Властям Украины уже известны непубличные результаты визита Тиллерсона в Москву
Все новости
Комментируемые
1 Как будет работать общественный транспорт на Пасху 1 2 По данным Генпрокуратуры обвиняемые экс-беркутовцы сбежали в Россию 1 3 Увеличилась доля отказов украинцам в визах США 4 Кличко намерен найти еще 350 млн евро на Подольско-Воскресенский мост 5 В Минсоцполитики ожидают сокращения получателей субсидий на треть
Все новости
Видео
 СБУ задержала топ-менеджера "Международного аэропорта Львов"
Все видео
Фото
Пасха в Киеве: Благодатный огонь в "Борисполе" и Всенощная во Владимирском соборе (фото)
Пасха в Киеве: Благодатный огонь в "Борисполе" и Всенощная во Владимирском соборе (фото)
Кличко намерен найти еще 350 млн евро на Подольско-Воскресенский мост
Кличко намерен найти еще 350 млн евро на Подольско-Воскресенский мост
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.