Налоговикам объяснили, что им нельзя брать взятки

Фискальная служба выдала для своих сотрудников инструкцию по предотвращению коррупционных проявлений, которая охватывает все требования действующего антикоррупционного законодательства и разъясняет, как их применять в работе. Об этом сообщается на портале ведомства.

"Главным управлением внутренней безопасности Государственной фискальной службы реализован ряд инициатив, направленных на недопущение коррупционных проявлений среди сотрудников ГФС и обеспечение неотвратимости наказания в случае совершения коррупционных правонарушений", — цитирует пресс-служба заместителя начальника Главного управления внутренней безопасности ГФС Сергея Мартынова.

Одной из таких инициатив стало введение инструкции о правилах этического поведения сотрудников ГФС и предотвращении коррупционных проявлений. Документ был разработан совместно с иностранными экспертами по стандартам Министерства финансов Соединенных Штатов Америки.

"Этим документом четко определены обязанности сотрудников по информированию Главного управления внутренней безопасности о попытках их привлечения к коррупционным действиям со стороны посторонних лиц, уважительному отношению к гражданам, а также неразглашению служебной информации", — рассказал Мартынов.

По словам чиновника, инструкция охватывает все требования действующего антикоррупционного законодательства и разъясняет, как их применять в работе.

Для сотрудников и граждан разработан ряд агитационных материалов, в которых указывается порядок действий в случае выявления проявлений коррупции и рассказывается о том, куда необходимо обратиться в случае неправомерных действий со стороны должностных лиц органов ГФС.

Материалы будут размещены в пунктах таможенного оформления и центрах обслуживания плательщиков.