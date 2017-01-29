Налоговики в Запорожье изъяли контрабандной техники Apple на 1,2 млн грн

29 января 2017, 11:02
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ГФС изъяла у предпринимателя 279 единиц техники общей стоимостью 1,2 млн грн

Налоговики в Запорожье изъяли контрабандной техники Apple на 1,2 млн грн | Общество | Дело Увеличить картинку

В Запорожье местный предприниматель через сеть магазинов продавал несертифицированную контрабандную технику "Apple", сообщает пресс-служба ГФС.

"Налоговой милицией ГУ ДФС в Запорожской области в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины установлены факты уклонения от уплаты налогов местным предпринимателем, который осуществлял через сеть магазинов г. Запорожье реализацию несертифицированной продукции бренда "Apple". Данную технику незаконно ввезли на территорию Украины в 2015-2016 г.г. без уплаты соответствующих налогов и пошлин", — говорится в сообщении налоговой.

На основании постановлений суда проведены обыски в магазинах, по результатам которых изъято 279 единиц продукции ТМ "Apple" и аксессуаров ориентировочной рыночной стоимостью более 1,2 млн грн.

По материалам: "Дело"
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Теги: контрабанда , apple , налоговая милиция , гфс

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Налоговики в Запорожье изъяли контрабандной техники Apple на 1,2 млн грн | Общество | Дело
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