НАПК даст оценку действиям министров из "Народного фронта"

Национальное агентство по предупреждению коррупции даст оценку действиям министров, которые взяли на поруки экс-нардепа Николая Мартыненко, сообщает глава НАПК Наталья Корчак.

"НАПК на основании определения суда, в данном случае Соломенского, даст свою оценку действиям министров, которые принимали участие в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко", — написала Корчак в Facebook.

"Это — первый инцидент такого характера. Как по мне, то данная ситуация является недопустимой. Чиновники, участвующие в судебном заседании, которое не касается их прав и обязанностей, нонсенс", — добавила Корчак.

Как известно, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в нанесении ГП "ВостГОК" ущерба на сумму 17,28 млн долларов.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки. Поручителями определены 18 народных депутатов Украины, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и заместитель главы ЦИК Андрей Магера. Правда в решении суда не указаны министры Владимир Омелян и Лилия Гриневич, которые заявляли о намерении стать поручителями Мартыненко и ради этого прибыли в прошлую пятницу на заседание суда.