НАПК даст оценку действиям министров из "Народного фронта"

24 апреля 2017, 22:14
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Глава НАПК Наталья Корчак считает нонсенсом взятие министрами на поруки Николая Мартыненко

НАПК даст оценку действиям министров из Увеличить картинку

Национальное агентство по предупреждению коррупции даст оценку действиям министров, которые взяли на поруки экс-нардепа Николая Мартыненко, сообщает глава НАПК Наталья Корчак.

"НАПК на основании определения суда, в данном случае Соломенского, даст свою оценку действиям министров, которые принимали участие в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко", — написала Корчак в Facebook.

"Это — первый инцидент такого характера. Как по мне, то данная ситуация является недопустимой. Чиновники, участвующие в судебном заседании, которое не касается их прав и обязанностей, нонсенс", — добавила Корчак.

Как известно, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в нанесении ГП "ВостГОК" ущерба на сумму 17,28 млн долларов.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки. Поручителями определены 18 народных депутатов Украины, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и заместитель главы ЦИК Андрей Магера. Правда в решении суда не указаны министры Владимир Омелян и Лилия Гриневич, которые заявляли о намерении стать поручителями Мартыненко и ради этого прибыли в прошлую пятницу на заседание суда.

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Теги: николай мартыненко , напк , владимир омелян , лилия гриневич , игорь жданов

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