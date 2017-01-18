НАПК обнаружило нарушения по финансированию у 12 партий

18 января 2017, 11:29
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Партии пытались обмануть НАПК и подали заведомо недостоверные данные за третий квартал 2016 года

НАПК обнаружило нарушения по финансированию у 12 партий | Общество | Дело Увеличить картинку

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) обнаружило нарушения порядка финансирования в 12 политических партиях. Об этом сообщила глава агентства Наталья Корчак.

Корчак уточняет, что речь идет о заведомо недостоверных данных, которые партии подали в своих отчетах об имуществе за третий квартал 2016 года.

За такое нарушение предусмотрен штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительными работами до двух лет или ограничением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

НАПК обнаружило подобные нарушения, проверив отчеты 254 политических партий. Как уточняет Корчак, агентство уже обнародовало свои выводы по 12 отчетам, остальные — в процессе.

Кроме нарушений порядка финансирования, НАПК обнаружило нарушения порядка членских взносов (партия получала членские взносы "наличкой").

Испытанием для партий стала сама подача отчетов: сроки подачи сорвали 29 партий (штраф от 300 до 400 необлагаемых минимумов), не подали отчеты за третий квартал 96 партий (от 300 до 400 необлагаемых минимумов), нарушили порядок подачи отчета 83 партии (от 300 до 400 от 300 до 400 необлагаемых минимумов).

Как оказалось, политические партии плохо контролируют свои региональные ячейки. Местные организации партий часто вообще не подают финансовые отчеты в НАПК.

Например, полностью отсутствуют финансовые отчеты местных ячеек "За Україну!", "Рух за реформи" и "Єдність". Отчеты подало чуть больше половины ячеек "5.10", из 20 ячеек "Вітчизни" финотчеты подали лишь две, а из 422 местных организаций "Украинской народной партии" отчеты подали лишь 22.

По материалам: "Дело"
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Теги: коррупция , нацагентство по предотвращению коррупции , финансовый отчет , партия

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НАПК обнаружило нарушения по финансированию у 12 партий | Общество | Дело
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