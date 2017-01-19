НАПК получит информацию о самолетах нардепов и чиновников

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) предоставила прямой доступ к реестру гражданских воздушных судов для чиновников Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК). Об этом сообщила пресс-секретарь Госавиаслужбы Ирина Кустовская.

НАПК получило прямой доступ к информационным базам данных, в частности, к Государственному реестру гражданских воздушных судов.

В полной версии реестра антикоррупционеры смогут искать владельцев воздушных суден по идентификационным номерам (ИНН).

"Доступ к полной версии реестра упростит работу ответственного ведомства в сфере предотвращения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией", — отмечают в Госавиаслужбе.

Напомним, НАПК также ведет реестр электронных деклараций чиновников и депутатов.