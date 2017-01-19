НАПК получит информацию о самолетах нардепов и чиновников

19 января 2017, 13:45
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Агентство по противодействию коррупции сможет проверить, владеют ли украинские чиновники и нардепы самолетами и вертолетами

НАПК получит информацию о самолетах нардепов и чиновников | Экономика | Дело Увеличить картинку

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) предоставила прямой доступ к реестру гражданских воздушных судов для чиновников Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК). Об этом сообщила пресс-секретарь Госавиаслужбы Ирина Кустовская.

НАПК получило прямой доступ к информационным базам данных, в частности, к Государственному реестру гражданских воздушных судов.

В полной версии реестра антикоррупционеры смогут искать владельцев воздушных суден по идентификационным номерам (ИНН).

"Доступ к полной версии реестра упростит работу ответственного ведомства в сфере предотвращения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией", — отмечают в Госавиаслужбе.

Напомним, НАПК также ведет реестр электронных деклараций чиновников и депутатов.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: авиация , госавиаслужба , нацагентство по предотвращению коррупции , коррупция , самолет , вертолет

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
НАПК получит информацию о самолетах нардепов и чиновников | Экономика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.49
EUR EUR - - 29.32
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.47 12.91
Киевская область 22.05 11.54
Львовская область 21.93 12.25
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
В "Киевэнерго" объяснили "дорогие" платежки за декабрь В "Киевэнерго" объяснили "дорогие" платежки за декабрь Назван самый дорогой для жизни город Украины Назван самый дорогой для жизни город Украины Инструкция для киевлян: как платить за коммуналку в январе Инструкция для киевлян: как платить за коммуналку в январе
Все новости
Комментируемые
1 В правительстве обещают повышение пенсии в два этапа 1 2 Владелец фирмы "Дарница" Загорий приобрел охранную фирму за 35 млн грн 3 В Украине осужден 31 российский военнослужащий 4 Назван самый дорогой для жизни город Украины 5 На границе с Крымом прошли ракетные учения Украины
Все новости
Видео
 Безмолвный разговор с Богом — о "Молчании" Скорсезе
В Китае появился смартфон, определяющий калорийность еды и состав лекарств
Все видео
Фото
Окунуться в прорубь на Крещение: как киевляне купались в Феофании (фото)
Окунуться в прорубь на Крещение: как киевляне купались в Феофании (фото)
Главные советы Байдена для украинцев
Главные советы Байдена для украинцев
В Мамаевой слободе отпраздновали Маланку: с козой, медсестрой и гусями (фото)
В Мамаевой слободе отпраздновали Маланку: с козой, медсестрой и гусями (фото)
На границе с Крымом прошли ракетные учения Украины
На границе с Крымом прошли ракетные учения Украины
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.