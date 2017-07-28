НАПК не нашло нарушения в декларации Гройсмана

28 июля 2017, 17:22
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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) на своем заседании утвердило результаты проверок деклараций премьер-министра Владимира Гройсмана, членов Кабмина Павла Климкина, Тараса Кутового, Иванны Климпуш-Цинцадзе, народных депутатов, судей и других чиновников

НАПК не нашло нарушения в декларации Гройсмана | Политика | Дело Увеличить картинку

В декларациях главы правительства Владимира Гройсмана и Министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового нарушения отсутствуют.

В декларациях других субъектов декларирования большинство нарушений касаются ст. 46 ЗУ "О предупреждении коррупции": неполнота отражения доходов (п. 7, ч. 1 ст. 46), неполное отражение сведений об имеющихся денежные активы (п. 8 ч. 1 ст. 46), финансовые обязательства (п. 9 ч. 1 ст. 46), расходы и сделки, совершенные в отчетном периоде (п. 10 ч. 1, ст. 46) и др.

По результатам проверки были выявлены нарушения в декларации судьи Высшего административного суда Украины Анатолия Еремина: он подал недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. НАПК решило вынести предписания в соответствии с пунктом 5 Раздел IV "Порядок проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", утвержденного решением Национального агентства от 10.02.2017 № 56.

По результатам проверки деклараций других должностных лиц состава коррупционных правонарушений или правонарушений, связанных с коррупцией, конфликта интересов, признаков незаконного обогащения не установлено. Отметим, что точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников.

ФИО

занимаемая должность

год декларации

наличие нарушения

Статья ЗУ "О предупреждении коррупции" возбуждено субъектом

1

Абдуллин Александр Рафкатович

Народный депутат Украины VIII созыва

2015

да

Пункт 2 части первой статьи 46

2

Третьяков Александр Юрьевич

Народный депутат Украины VIII созыва

2016

да

Пункт 2 части первой статьи 46 Закона

3

Гройсман

Премьер-министр

2015

нет

4

Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

2015

да

Пункты 2 и 3 части первой статьи 46

6

Климкин

Министр иностранных дел

2015

да

Пункты 2 и 10 части первой статьи 46

7

Кутовой

Министр аграрной политики и продовольствия Украины

2015

нет

2016

нет

8

Бенедисюк Игорь Михайлович

Председатель Высшего совета правосудия

2015

да

Пункты 2, 3 и 7 части первой статьи 46

9

Еремин Анатолий Васильевич

Судья Высшего административного суда Украины

2015

да

Пункты 2-1, 7 части первой статьи 46

10

Лысенко Сергей Дмитриевич

Освобожден от должности руководителя Мелитопольской местной прокуратуры Запорожской области

2015

да

Пункты 2, 3, 9 части первой статьи 46

11

Соломко Вероника Романовна

Бывший следователь следственного отделения Днепровского отделения полиции Херсонского отдела полиции ГУНП в Херсонской обл.

2016

да

Пункты 2, 7 и 10 части первой статьи 46

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Теги: напк , владимир гройсман , электронные декларации , декларации о доходах

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НАПК не нашло нарушения в декларации Гройсмана | Политика | Дело
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