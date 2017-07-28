НАПК не нашло нарушения в декларации Гройсмана

В декларациях главы правительства Владимира Гройсмана и Министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового нарушения отсутствуют.
В декларациях других субъектов декларирования большинство нарушений касаются ст. 46 ЗУ "О предупреждении коррупции": неполнота отражения доходов (п. 7, ч. 1 ст. 46), неполное отражение сведений об имеющихся денежные активы (п. 8 ч. 1 ст. 46), финансовые обязательства (п. 9 ч. 1 ст. 46), расходы и сделки, совершенные в отчетном периоде (п. 10 ч. 1, ст. 46) и др.
По результатам проверки были выявлены нарушения в декларации судьи Высшего административного суда Украины Анатолия Еремина: он подал недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. НАПК решило вынести предписания в соответствии с пунктом 5 Раздел IV "Порядок проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", утвержденного решением Национального агентства от 10.02.2017 № 56.
По результатам проверки деклараций других должностных лиц состава коррупционных правонарушений или правонарушений, связанных с коррупцией, конфликта интересов, признаков незаконного обогащения не установлено. Отметим, что точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников.
|
№
|
ФИО
|
занимаемая должность
|
год декларации
|
наличие нарушения
|
Статья ЗУ "О предупреждении коррупции" возбуждено субъектом
|
1
|
Абдуллин Александр Рафкатович
|
Народный депутат Украины VIII созыва
|
2015
|
да
|
Пункт 2 части первой статьи 46
|
2
|
Третьяков Александр Юрьевич
|
Народный депутат Украины VIII созыва
|
2016
|
да
|
Пункт 2 части первой статьи 46 Закона
|
3
|
Гройсман
|
Премьер-министр
|
2015
|
нет
|
|
4
|
Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна
|
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины
|
2015
|
да
|
Пункты 2 и 3 части первой статьи 46
|
6
|
Климкин
|
Министр иностранных дел
|
2015
|
да
|
Пункты 2 и 10 части первой статьи 46
|
7
|
Кутовой
|
Министр аграрной политики и продовольствия Украины
|
2015
|
нет
|
|
2016
|
нет
|
8
|
Бенедисюк Игорь Михайлович
|
Председатель Высшего совета правосудия
|
2015
|
да
|
Пункты 2, 3 и 7 части первой статьи 46
|
9
|
Еремин Анатолий Васильевич
|
Судья Высшего административного суда Украины
|
2015
|
да
|
Пункты 2-1, 7 части первой статьи 46
|
10
|
Лысенко Сергей Дмитриевич
|
Освобожден от должности руководителя Мелитопольской местной прокуратуры Запорожской области
|
2015
|
да
|
Пункты 2, 3, 9 части первой статьи 46
|
11
|
Соломко Вероника Романовна
|
Бывший следователь следственного отделения Днепровского отделения полиции Херсонского отдела полиции ГУНП в Херсонской обл.
|
2016
|
да
|
Пункты 2, 7 и 10 части первой статьи 46