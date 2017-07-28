НАПК не нашло нарушения в декларации Гройсмана

В декларациях главы правительства Владимира Гройсмана и Министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового нарушения отсутствуют.

В декларациях других субъектов декларирования большинство нарушений касаются ст. 46 ЗУ "О предупреждении коррупции": неполнота отражения доходов (п. 7, ч. 1 ст. 46), неполное отражение сведений об имеющихся денежные активы (п. 8 ч. 1 ст. 46), финансовые обязательства (п. 9 ч. 1 ст. 46), расходы и сделки, совершенные в отчетном периоде (п. 10 ч. 1, ст. 46) и др.

По результатам проверки были выявлены нарушения в декларации судьи Высшего административного суда Украины Анатолия Еремина: он подал недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. НАПК решило вынести предписания в соответствии с пунктом 5 Раздел IV "Порядок проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", утвержденного решением Национального агентства от 10.02.2017 № 56.

По результатам проверки деклараций других должностных лиц состава коррупционных правонарушений или правонарушений, связанных с коррупцией, конфликта интересов, признаков незаконного обогащения не установлено. Отметим, что точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников.