НАПК внесло предписание министру Жданову

09 октября 2017, 10:44
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Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о внесении предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона министру молодежи и спорта Украины Жданову Игорю Александровичу

Увеличить картинку Фото: Министерство молодежи и спорта

Комиссия Нацагентства в августе 2017 г. во время плановой проверки в Министерстве молодежи и спорта Украины обнаружила нарушения требований Закона "О предотвращении коррупции".

В частности:

  • министерство не подало на согласование в НАПК доработанную антикоррупционную программу ведомства за 2017 год;
  • не было сообщено о случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций субъектами декларирования;
  • не обеспечили условия для сообщений его работниками о нарушении требований закона другим лицом через специальные телефонные линии, официальные сайты и средства электронной связи;
  • при проведении специальных проверок запросы о проверке сведений в отношении лица, претендующего на занятие соответствующей должности, направлялись не по всем органам;
  • справки о результатах спецпроверки были составлены без получения информации от всех органов.

НАПК требует устранить нарушения, провести в отношении работников министерства служебные расследования и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Предписание является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную Кодексом об админнарушениях, говорится в сообщении Нацагентства.

По материалам: "Дело"
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Теги: напк , игорь жданов

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