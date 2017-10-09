НАПК внесло предписание министру Жданову

Комиссия Нацагентства в августе 2017 г. во время плановой проверки в Министерстве молодежи и спорта Украины обнаружила нарушения требований Закона "О предотвращении коррупции".

В частности:

министерство не подало на согласование в НАПК доработанную антикоррупционную программу ведомства за 2017 год;

не было сообщено о случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций субъектами декларирования;

не обеспечили условия для сообщений его работниками о нарушении требований закона другим лицом через специальные телефонные линии, официальные сайты и средства электронной связи;

при проведении специальных проверок запросы о проверке сведений в отношении лица, претендующего на занятие соответствующей должности, направлялись не по всем органам;

справки о результатах спецпроверки были составлены без получения информации от всех органов.

НАПК требует устранить нарушения, провести в отношении работников министерства служебные расследования и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Предписание является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную Кодексом об админнарушениях, говорится в сообщении Нацагентства.