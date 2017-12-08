Детективам НАБУ закрыли доступ к е-декларациям

08 декабря 2017, 15:59
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У НАБУ был полный доступ к реестру деклараций, что позволило сотруднику бюро изменить декларацию одного из чиновников

Детективам НАБУ закрыли доступ к е-декларациям | Политика | Дело Увеличить картинку

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) отменило полный доступ к реестру электронных деклараций для сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщила председатель НАПК Наталья Корчак.

По словам сотрудника НАПК Александра Писаренко, в сентябре 2017 года сотрудник НАБУ зашел в реестр е-деклараций и изменил декларацию одного из чиновников. Имя и фамилию чиновника пока не разглашают.

"Даю поручение... до выяснения причин и обстоятельств, в которых имел место данный факт... принять меры, связанные с остановкой доступа сотрудников Национального антикоррупционного бюро в реестр деклараций", — заявила Корчак.

По словам Корчак, НАПК уже обратилось в НАБУ с просьбой объяснить данный инцидент. В бюро ответили, что это обычная ошибка и служебная проверка не выявила нарушений.

Также глава НАПК поручила Писаренко подготовить и направить соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Решение о возобновлении доступа НАБУ в реестр примут после выяснения всех обстоятельств.

По материалам: Українські Новини
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Теги: напк , декларация , набу

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Детективам НАБУ закрыли доступ к е-декларациям | Политика | Дело
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