Детективам НАБУ закрыли доступ к е-декларациям

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) отменило полный доступ к реестру электронных деклараций для сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщила председатель НАПК Наталья Корчак.

По словам сотрудника НАПК Александра Писаренко, в сентябре 2017 года сотрудник НАБУ зашел в реестр е-деклараций и изменил декларацию одного из чиновников. Имя и фамилию чиновника пока не разглашают.

"Даю поручение... до выяснения причин и обстоятельств, в которых имел место данный факт... принять меры, связанные с остановкой доступа сотрудников Национального антикоррупционного бюро в реестр деклараций", — заявила Корчак.

По словам Корчак, НАПК уже обратилось в НАБУ с просьбой объяснить данный инцидент. В бюро ответили, что это обычная ошибка и служебная проверка не выявила нарушений.

Также глава НАПК поручила Писаренко подготовить и направить соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Решение о возобновлении доступа НАБУ в реестр примут после выяснения всех обстоятельств.