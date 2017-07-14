Нардеп Константиновский досрочно сдает мандат

14 июля 2017, 08:06
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По словам В.Константиновского, почти три года в Верховной Раде были для него "самыми мрачными" в жизни

Нардеп Константиновский досрочно сдает мандат | Политика | Дело Увеличить картинку

Внефракционный народный депутат Вячеслав Константиновский складывает свои полномочия в украинском парламенте.

"Сегодня (13 июля — ИФ) принял решение, которое свалило огромный груз с моих плеч. Написал заявление об отказе от депутатского мандата. Завтра утром оно будет в секретариате ВР (Верховной Рады — ИФ) и надеюсь, будет проголосовано на следующей сессии. Первый раз я хотел это сделать через полгода после избрания, но несколько раз откладывал, надеялся, что привыкну", — написал В.Константиновский на своей странице в "Фейсбук".

По словам В.Константиновского, почти три года в Верховной Раде были для него "самыми мрачными" в жизни.

"Настоящим политиком я так и не стал… в первую очередь потому, что оставаться самим собой, для политика почти недоступная роскошь. Поэтому, успех в политике почти всегда пропорционален умению обещать , обманывать и притворяться", написал народный депутат.

"Я желаю этому парламенту терпения и успехов с реформами, но уже без меня. Надеюсь, смогу приносить пользу, работая в бизнесе", — отметил В.Константиновский.

Народный депутат опубликовал фотографию своего заявления председателю Верховной Рады Андрею Парубию о досрочном снятии депутатских полномочий.

В.Константиновский избран в Верховную Раду Украины по 220 избирательному округу (г.Киев).

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: верховная рада , депутат

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Нардеп Константиновский досрочно сдает мандат | Политика | Дело
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