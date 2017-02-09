Нардепы Лещенко и Мельничук подрались в Верховной Раде (видео)

09 февраля 2017, 13:13
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Народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Иван Мельничук и Сергей Лещенко подрались на пленарном заседании парламента в четверг

Нардепы Лещенко и Мельничук подрались в Верховной Раде (видео) | Политика | Дело Увеличить картинку

Это произошло перед голосованием по законопроекту о Конституционном суде Украины. Коллеги по парламенту, в частности Олег Барна, быстро разняли конфликтующие стороны.

Как пояснил потом Барна, Лещенко обвинил его в том, что тот пропускает заседания Комитета по предотвращению и противодействию коррупции по указке с Банковой.

Их коллега Виктор Чумак подтвердил, что на последнем заседании антикоррупционного комитета от БПП был только Лещенко.

Ряд народных депутатов потребовали от председателя Верховной Рады Андрея Парубия отреагировать на данную ситуацию, а также дать возможность высказаться по инциденту.

Парубий заявил, что не позволит сорвать голосование для принятия в первом чтении законопроекта. "Мы потом разберемся, в Регламентном комитете", — сказал спикер.

После голосования спикер подозвал к себе Мельничука, Мустафу Найема, Светлану Залищук и Сергея Лещенко.

Позже народный депутат из фракции "Батькивщина" Алексей Рябчин написал в Фейсбук, что Мельничук "накинулся на депутата Сергея Лещенко в зале Верховной Рады за пост в Фейсбуке".

Мустафа Найем передал слова Мельничука — "Каждый должен отвечать за свои слова, даже ценой разорванного рта и синяков под глазами".

Сам же Лещенко после инцидента заявил журналистам в кулуарах Рады, что провокации против него не заставят его замолчать и не говорить о коррупции во власти.

"Я им говорю о том, что они саботируют борьбу с коррупцией, а они на меня бросаются, используя этих депутатов, которые пытаются путем физической силы заткнуть мне рот. Я вам скажу и им передаю: вы можете кидаться, можете делать своих ботов, возбуждать какие-то уголовные дела, требовать привлечь меня к ответственности. Я буду рассказывать об их коррупции ежедневно, и украинские граждане будут знать, кто главный коррупционер в этом государстве. Этим коррупционером является президент Порошенко", — сказал Лещенко журналистам.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: верховная рада , блок петра порошенко , сергей лещенко

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Нардепы Лещенко и Мельничук подрались в Верховной Раде (видео) | Политика | Дело
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