Нардепы проинспектировали обустройство госграницы с РФ

08 июля 2017, 17:38
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Представители комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи во главе с народным депутатом Украины Александром Данченко (фракция "Самопомич") проинспектировали инженерно-техническое обустройство государственной границы с РФ в Харьковской области

Нардепы проинспектировали обустройство госграницы с РФ | Политика | Дело Увеличить картинку

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в частности, группа нардепов проинспектировала на участке ответственности отдела пограничной службы "Жовтневое" не обустроенный в инженерно-техническом плане участок границы, ознакомилась с проблемами, которые возникают у пограничников из-за этого аспекта.

"Депутаты убедились, что одними из основных причин, которые замедляют реализацию проекта, остаются ненадлежащее финансирование и не решение "земельных вопросов", — отмечается в сообщении.

Посетив отдел пограничной службы "Дергачи", делегация смогла ознакомиться с возможностями работы "интегрированной системы охраны государственной границы".

"Во время этой поездки мы для себя развенчали все мифы об отсутствии необходимости системы "интеллектуальной границы". Я увидел современное оборудование, состоящее из многих частей, а не только противотанковый ров. Я буду стараться донести к правительству, что этот проект необходимо закончить в ближайшие сроки", — прокомментировал А.Данченко.

В свою очередь, народный депутат Украины Роман Семенуха (фракция "Самопомич") заметил: "Все инженерные работы зависят от погодно-климатических условий. Строительный период длится недолго, поэтому все эти работы нужно продолжать уже сейчас. Поэтому нужно провести определенные процедуры, которые занимают некоторое время. Надеюсь, что Верховная Рада рассмотрит вопрос о финансировании проекта уже на следующей неделе".

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: граница , россия , депутат

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Нардепы проинспектировали обустройство госграницы с РФ | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.02
EUR EUR - - 29.7
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.65 11.34
Киевская область 21.76 10.34
Львовская область 21.44 10.62
Читаемые в разделе
"Янтарная схема Розенблата". Что показали на оперативном видео регламентному комитету "Янтарная схема Розенблата". Что показали на оперативном видео регламентному комитету Топ-5 самых "теневых" отраслей экономики Украины Топ-5 самых "теневых" отраслей экономики Украины Луценко в комитете продемонстрировал прослушку разговоров нардепа Дейдея Луценко в комитете продемонстрировал прослушку разговоров нардепа Дейдея
Все новости
Комментируемые
1 Трое людей погибло из-за столкновения авто с пассажирским поездом в Запорожской области 2 Порошенко наградил 31 военного за мужество и защиту государства 3 В Украине появится министерство ветеранов 4 Из-за непогоды 745 населенных пунктов остались без света 5 Генпрокуратура разбирается с задержанием в Италии украинского военного
Все новости
Видео
 Вышел пилотный сингл из второго альбома Onuka с нестандартным звучанием — видео
Как Госавиаслужба намерена регулировать полеты дронов в Украине
Все видео
Фото
Вышел пилотный сингл из второго альбома Onuka с нестандартным звучанием — видео
Вышел пилотный сингл из второго альбома Onuka с нестандартным звучанием — видео
Как Госавиаслужба намерена регулировать полеты дронов в Украине
Как Госавиаслужба намерена регулировать полеты дронов в Украине
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.