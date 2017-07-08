Нардепы проинспектировали обустройство госграницы с РФ

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в частности, группа нардепов проинспектировала на участке ответственности отдела пограничной службы "Жовтневое" не обустроенный в инженерно-техническом плане участок границы, ознакомилась с проблемами, которые возникают у пограничников из-за этого аспекта.

"Депутаты убедились, что одними из основных причин, которые замедляют реализацию проекта, остаются ненадлежащее финансирование и не решение "земельных вопросов", — отмечается в сообщении.

Посетив отдел пограничной службы "Дергачи", делегация смогла ознакомиться с возможностями работы "интегрированной системы охраны государственной границы".

"Во время этой поездки мы для себя развенчали все мифы об отсутствии необходимости системы "интеллектуальной границы". Я увидел современное оборудование, состоящее из многих частей, а не только противотанковый ров. Я буду стараться донести к правительству, что этот проект необходимо закончить в ближайшие сроки", — прокомментировал А.Данченко.

В свою очередь, народный депутат Украины Роман Семенуха (фракция "Самопомич") заметил: "Все инженерные работы зависят от погодно-климатических условий. Строительный период длится недолго, поэтому все эти работы нужно продолжать уже сейчас. Поэтому нужно провести определенные процедуры, которые занимают некоторое время. Надеюсь, что Верховная Рада рассмотрит вопрос о финансировании проекта уже на следующей неделе".