Наша армия должна быть такой, чтобы ответить на атаку России и перейти в наступление до границы — Горбулин

Украина в войне с Россией должна рассчитывать на свои силы

Гибридная война открыла нам глаза на реальность. Мы твердо смотрим на вещи и научились за красивыми словами видеть прагматические интересы сторон конфликта. Цивилизованная Европа пытается любой ценой избежать конфликта и остаться в своем комфортном неведении. Америка, похоже, на некоторое время абстрагируется от своих амбиций и обязательств и сосредотачивается на внутренних конфликтах. Поэтому главная наша ставка — это собственные силы, наша решительность и правда.

Возможны три сценария России по отношению к Украине:

- "Битва": наступление вооруженных формирований с Донбасса, поддержанное российскими войсками со всех возможных направлений;

- "Ультиматум": это может быть ультиматум относительно федерализации и фактически десуверенизации Украины;

- "Деградация": преобразование Украины в серую зону, ничейную территорию нестабильности и замороженного конфликта.

Какой из этих сценариев будет реализован, мы не знаем. Но Украина должна быть готова к каждому из них.

Не так страшен Кремль…

Сегодня Украина не может противостоять России, если при этом со стороны РФ будет применяться авиация и ракетные войска стратегического назначения. Но при этом и Россия не выиграет эту войну, если она это использует.

Но нам нужно делать все, чтобы иметь еще более эффективные возможности для такого ответа, чтобы в России и мысли такой не появлялось.

Мы должны довести наш оборонный потенциал до такого состояния, чтобы мы могли ответить (на возможную атаку) и перейти к наступательным действиям на своей территории, минимум.

Все что придумал начальник Генштаба ВС России Герасимов в 2010-2011 гг., уже устарело (доктрина Герасимова — ответ России на доктрину "цветных революций", предусматривает соотношение невоенных и военных действий как 4:1). Действительно есть серьезные изменения. Но в России есть и другие "корифеи", как они считают. И господин Сурков в последнее время придумал "организационное оружие" — комплекс средств в энергетике, информационной и др. сферах, направленных на дестабилизацию внутри Украины.

Действительно они (в России) не спят и все время идут вперед. Но мы отслеживаем эту ситуацию и пытаемся находить адекватные ответы.

О красной линии в вопросах компромисса с Россией

Как только мы выйдем на свои границы и наведем порядок в Донбассе, после этого можно будет о чем-то говорить (о компромиссах с Россией).

Я считаю, что никакие компромиссы, которые могут привести к выборам по непонятным правилам, без украинских ЦИК и СМИ, невозможны. То же самое и по статусу (особый статус Донбасса).

Востребован ли наш опыт гибридной войны на Западе?

Гибридная война сегодня достала всех. Это заметно по выборам в США, начинаются "интересные позиции" в Германии и Франции, частично в Голландии. Практически в каждой стране, которую я назвал, уже есть элементы гибридной войны.

Хотят они этого или нет, все равно они придут к нам за опытом.

К сожалению, Украина стала самым сильным "перекрестком" всех форм гибридной войны. Мы будем делиться своим опытом с Центрами в прибалтийских странах.