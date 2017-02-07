Наша армия должна быть такой, чтобы ответить на атаку России и перейти в наступление до границы — Горбулин

07 февраля 2017, 20:34
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Директор Национального института стратегических исследований, академик НАНУ Владимир Горбулин во вторник представил коллективную монографию "Мировая гибридная война: Украинский фронт". На презентацию, чтобы задать вопрос, пришли известные политики и эксперты. Разговор получился полезным, а Delo.UA подготовило самые интересные тезисы аксакала украинской политики

Увеличить картинку Фото: Украинский кризисный медиа центр

Украина в войне с Россией должна рассчитывать на свои силы

Гибридная война открыла нам глаза на реальность. Мы твердо смотрим на вещи и научились за красивыми словами видеть прагматические интересы сторон конфликта. Цивилизованная Европа пытается любой ценой избежать конфликта и остаться в своем комфортном неведении. Америка, похоже, на некоторое время абстрагируется от своих амбиций и обязательств и сосредотачивается на внутренних конфликтах. Поэтому главная наша ставка — это собственные силы, наша решительность и правда.

Возможны три сценария России по отношению к Украине:

- "Битва": наступление вооруженных формирований с Донбасса, поддержанное российскими войсками со всех возможных направлений;

- "Ультиматум": это может быть ультиматум относительно федерализации и фактически десуверенизации Украины;

- "Деградация": преобразование Украины в серую зону, ничейную территорию нестабильности и замороженного конфликта.

Какой из этих сценариев будет реализован, мы не знаем. Но Украина должна быть готова к каждому из них.

Не так страшен Кремль…

Сегодня Украина не может противостоять России, если при этом со стороны РФ будет применяться авиация и ракетные войска стратегического назначения. Но при этом и Россия не выиграет эту войну, если она это использует.

Но нам нужно делать все, чтобы иметь еще более эффективные возможности для такого ответа, чтобы в России и мысли такой не появлялось.

Мы должны довести наш оборонный потенциал до такого состояния, чтобы мы могли ответить (на возможную атаку) и перейти к наступательным действиям на своей территории, минимум.

Все что придумал начальник Генштаба ВС России Герасимов в 2010-2011 гг., уже устарело (доктрина Герасимова — ответ России на доктрину "цветных революций", предусматривает соотношение невоенных и военных действий как 4:1). Действительно есть серьезные изменения. Но в России есть и другие "корифеи", как они считают. И господин Сурков в последнее время придумал "организационное оружие" — комплекс средств в энергетике, информационной и др. сферах, направленных на дестабилизацию внутри Украины.

Действительно они (в России) не спят и все время идут вперед. Но мы отслеживаем эту ситуацию и пытаемся находить адекватные ответы.

О красной линии в вопросах компромисса с Россией

Как только мы выйдем на свои границы и наведем порядок в Донбассе, после этого можно будет о чем-то говорить (о компромиссах с Россией).

Я считаю, что никакие компромиссы, которые могут привести к выборам по непонятным правилам, без украинских ЦИК и СМИ, невозможны. То же самое и по статусу (особый статус Донбасса).

Востребован ли наш опыт гибридной войны на Западе?

Гибридная война сегодня достала всех. Это заметно по выборам в США, начинаются "интересные позиции" в Германии и Франции, частично в Голландии. Практически в каждой стране, которую я назвал, уже есть элементы гибридной войны.

Хотят они этого или нет, все равно они придут к нам за опытом.

К сожалению, Украина стала самым сильным "перекрестком" всех форм гибридной войны. Мы будем делиться своим опытом с Центрами в прибалтийских странах.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: война с россией , гибридная война , информационные войны

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.26
EUR EUR - - 29.2
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.27 12.68
Киевская область 22.38 10.59
Львовская область 22.12 11.93
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.