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Насколько хорошо вы знаете декларации чиновников — тест

20 апреля 2017, 08:54
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Гонорары от российских СМИ, жены-предприниматели, велосипеды по 20 тыс. грн и лидеры фракций, живущие на одну зарплату. Все это раскрывает реестр электронных деклараций чиновников за 2016 год

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: декларации о доходах , кабмин , верховная рада

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Насколько хорошо вы знаете декларации чиновников — тест | Политика | Дело
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