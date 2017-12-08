Насколько выросли потребительские цены

По итогам ноября 2017 года инфляция в годовом измерении составила 13,6%. В течение прошлого месяца потребительские цены выросли на 0,9%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно Госстату, по сравнению с ноябрем 2016 года больше всего выросли цены на содержание домов и придомовых территорий (47,8%), мясо и мясопродукты (29,8%), фрукты (28,9%), электроэнергию (28,1%), молоко (25,9%), масло (24,5%), автодорожный пассажирский транспорт (24,4%), алкогольные напитки и табачные изделия (23,8%).

В конце октября Национальный банк обнародовал обновленный прогноз по росту украинской экономики и по росту цен. В Нацбанке ожидают, что реальный ВВП по итогам этого года составит 2,2% вместо ранее прогнозируемых 1,6%.

Что касается роста цен, то на текущий год регулятор ухудшил прогноз по инфляции — с 9,1% до 12,2%. В дальнейшем НБУ ожидает замедления инфляции. По окончании 2018 года показатель должен составить 7,3% (предыдущий прогноз — 6,0%).

Регулятор решил пересмотреть инфляцию из-за рисков усиления давления на цены, ведь наблюдалась активизация потребительского спроса. В свою очередь, потребление оживляется как на фоне повышения зарплат (после роста минималки до 3 200 грн), так и за счет повышения выплат пенсионерам в октябре.

Кроме того, Верховная Рада 7 декабря проголосовала за государственный бюджет на 2018 год. Документом повысили минимальную зарплату до 3 723 грн в месяц (на 523 грн). Тем не менее в ходе обсуждения закона глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко предложил во втором квартале рассмотреть возможность повышения зарплаты до 4 200 грн.

В Национальном банке заявили, что "приняли во внимание потенциальное повышение минимальной зарплаты и рассчитывают возможные сценарии влияния этого решения на макроэкономические показатели (в частности, на инфляцию — Ред.)".