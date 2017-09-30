Назначены представители Украины в арбитражных группах по спорам с ЕС

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении представителей Украины в арбитражных группах по рассмотрению споров, определенных статьями 306 и 307 Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны. Указ опубликован на сайте главы государства.

В арбитражные группы назначены: Сергей Гришко (заместитель гендиректора "Редклифф Партнерз"), Тарас Качка (заместитель исполнительного директора Международного фонда "Відродження"), Виктор Муравьев (завкафедры сравнительного и европейского права Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко) и Юрий Рудюк (партнер юридической фирмы "Van Bael & Bellis", Королевство Бельгия).