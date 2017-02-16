Названо имя ответственного за перевозку "Бука", сбившего МН17

Ранее Дубинский был известен как боец вооруженных сил так называемой ДНР "Хмурый". По данным InformNapalm, на оккупированной украинской территории Дубинский создал роту спецназа и разведывательный отдел, штаб которого располагался поначалу в Краматорске. В дальнейшем на базе созданных "подразделений" он сформировал так называемое Главное разведывательное управление "ДНР", которое благополучно и возглавил.

"Бук" также перевозили служащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения вооруженных сил России. К такому выводу Bellingcat пришла, изучив фотографии военных в соцсетях, которые были сделаны в Ростовской области во время транспортировки установки.

Как отмечается в докладе, в 2015 году Joint Investigation Team (JIT) — группа следователей, которая ведет расследование трагедии — передала Службе безопасности Украины одну из записей телефонных разговоров сепаратистов, обсуждавших транспортировку "Бука".

В разговоре "Хмурый" сообщал, что ушел из армии в апреле 2014-го в звании генерал-майора. "Хмурый" также известен как "Петровский", "Сергей Николаевич", "Плохой Солдат", "Пьяный Роджер". Было установлено, что настоящее имя "Хмурого" – Сергей Николаевич Дубинский, 9 августа 1962 года рождения.

В Bellingcat узнали имя благодаря архиву электронной почты Игоря Стрелкова, опубликованному хакерами группы "Шалтай-Болтай". В апреле 2014 года Стрелков получил сообщение с адреса "karahan1962@mail.ru", в котором автор письма спрашивал, не забыл ли Стрелков о "Зубре". Как позже выяснит группа, Дубинский регистрировался под именем Karahan на форуме мотострелкового полка, участвовавшего в боевых действиях в Афганистане, а "Зубр" наравне с "Хмурым" был одним из позывных офицера во время службы.

Свой доклад Bellingcat передала JIT.