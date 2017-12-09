Названы самые распространенные коррупционные преступления в России

09 декабря 2017, 11:35
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В СК РФ сообщили, что среди уголовных дел о коррупции, направленных в суд, преобладают преступления, связанные с получением либо дачей взятки, мошенничество и присвоение или растрата

Названы самые распространенные коррупционные преступления в России | Криминал | Дело Увеличить картинку

Взятка — самое распространенное коррупционное преступление в России. Об этом сообщила официальный представитель Следственного Комитета РФ Светлана Петренко.

"Среди уголовных дел (о коррупции — ред.), направленных в суд, преобладают преступления, связанные с получением либо дачей взятки — 3367, мошенничество — 1178, присвоение или растрата — 599", — сказала Петренко.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщал, что в текущем году ущерб по уголовным делам коррупционной направленности составил 10,3 млрд руб., а для обеспечения его возмещения арестовано имущество на 7,1 млрд рубл.

По материалам: РИА Новости
Раздел: >
Теги: коррупция , россия , преступность , взятка

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Названы самые распространенные коррупционные преступления в России | Криминал | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.11
EUR EUR - - 31.83
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 26.6 12.98
Киевская область 26.12 12.89
Львовская область 25.87 13.08
Читаемые в разделе
Страны, подписавшие Будапештский меморандум, должны предоставить Украине летальное оружие — МИД Страны, подписавшие Будапештский меморандум, должны предоставить Украине летальное оружие — МИД 2 Саакашвили совершил побег, а против 8 депутатов открыли уголовное дело — Луценко Саакашвили совершил побег, а против 8 депутатов открыли уголовное дело — Луценко Все работающие под прикрытием агенты НАБУ находятся вне закона, — Луценко Все работающие под прикрытием агенты НАБУ находятся вне закона, — Луценко
Все новости
Комментируемые
1 Страны, подписавшие Будапештский меморандум, должны предоставить Украине летальное оружие — МИД 2 2 В Киеве заблокировали телеканал "регионала" Мураева 1 3 Европа даст Украине 120 млн евро на энергоэффективность вузов 4 На границе с Румынией обнаружили партию контрабандных сигарет на 1,5 млн грн 5 На киевской окружной произошло крупное ДТП
Все новости
Видео
 Завершились испытания нового БТР-4МВ1
Все видео
Фото
Как проходил митинг Саакашвили под Верховной Радой (фото)
Как проходил митинг Саакашвили под Верховной Радой (фото)
Как прошел "народный импичмент" с Саакашвили (фото)
Как прошел "народный импичмент" с Саакашвили (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.