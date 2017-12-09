Названы самые распространенные коррупционные преступления в России

Взятка — самое распространенное коррупционное преступление в России. Об этом сообщила официальный представитель Следственного Комитета РФ Светлана Петренко.

"Среди уголовных дел (о коррупции — ред.), направленных в суд, преобладают преступления, связанные с получением либо дачей взятки — 3367, мошенничество — 1178, присвоение или растрата — 599", — сказала Петренко.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщал, что в текущем году ущерб по уголовным делам коррупционной направленности составил 10,3 млрд руб., а для обеспечения его возмещения арестовано имущество на 7,1 млрд рубл.