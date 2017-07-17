Названы сроки строительства метро на Виноградарь

17 июля 2017, 19:07
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К концу 2019 года планируется открыть две станции на Сырецко-Печерской линии в сторону массива Виноградарь: Мостицкая и Проспект Правды. Дальше ветка запланирована до площади Тараса Шевченко

Названы сроки строительства метро на Виноградарь | Киев | Дело Увеличить картинку

Киевский метрополитен планирует открыть две новые станции на Сырецко-Печерской линии к концу 2019 года. После чего начнется продление Святошинско-Броварской линии в сторону Новобеличей. Об этом в интервью LIGA.net рассказал начальник КП Киевский метрополитен Виктор Брагинский.

"К концу 2019 года планируем открыть две станции на Сырецко-Печерской линии. Для их обслуживания необходимо около 50 вагонов, — сказал Брагинский.

Речь идет о двух новых станциях метро в сторону массива Виноградарь: Мостицкая и Проспект Правды. Дальше ветка запланирована до площади Тараса Шевченко. По оценкам Брагинского, ожидаемый пассажиропоток по станции Проспект Правды составит 60 000 людей. Это больше, чем сейчас по Лесной, и сопоставимо с Вокзальной в летний период.

"В конце августа проект будет передан на экспертизу, и к концу года запланированы торги на строительство. Хотим начать работы уже в 2018-м и за два года запустить станции в эксплуатацию", — отметил глава метрополитена.

Он добавил, что открытие направления на Виноградарь позволит разгрузить поток на красной ветке (перераспределить нагрузку со станций Нивки, Святошин, Житомирская). "После этого приступим к продлению Святошинско-Броварской линии в сторону Новобеличей. Сейчас объявили торги на проектирование. В этом году проведем ТЭО, в следующем — проектирование и экспертизу. Запуск строительства намечен предположительно на 2019 год", — сказал Виктор Брагинский.

http://biz.liga.net/all/transport/intervyu/3701552-glava-kievskogo-metro-zheton-sebya-izzhil-tsel-avtomatizatsiya.htm

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
Раздел: >
Теги: киевский метрополитен , метро , киев

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Названы сроки строительства метро на Виноградарь | Киев | Дело
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