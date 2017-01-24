Не прошло и полгода: Суд уволил скандального судью Чауса

Верховный суд принял решение об освобождении скандального Николая Чауса с должности судьи Днепровского районного суда. Об этом в Facebook сообщает юрист Роман Маселко.

"Кто забыл — судью Чауса должны были уволить еще в феврале 2016. Но Высший совет юстиции решил, что такие "чаусы" нам нужны, и отказался его увольнять. Мы не согласились с этим решением и обжаловали его. Но Высший админсуд отказался открывать производство. Суд решил, что потерпевший от действий судьи является "никем" и не имеет права обжаловать решение ВСЮ. Такое право имеет только судья", — сообщил Маселко.

По словам Маселко, 24 января Верховный суд удовлетворил его жалобу и отменил постановление Высшего админсуда.

"Это интересно и неожиданно. Честно говоря, я уже был нацелен на Европейский суд. С нетерпением жду полный текст решения", — пишет юрист.

Напомним, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили судью Чауса во время получения неправомерной выгоды (взятки) в сумме $150 тыс. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. Эти деньги судья положил в стеклянную банку.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, судья знал о слежке за ним, поэтому потребовал увеличить сумму взятки до 150 тысяч долларов. На допрос по этому делу Чаус так и не появился. Народный депутат Борислав Береза заявил, что судья сбежал и скрывается от следователей.

6 сентября 2016 года Рада дала согласие на задержание судьи и привлечения его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. 12 сентября 2016 года судью Чауса объявили в национальный розыск, а 11 ноября — в международный розыск.