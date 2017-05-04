Не прошло и три года. Начались слушанья по делу о госизмене экс-президента Януковича и тут же закончились

04 мая 2017, 10:44
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Оболонский суд Киева начал подготовительное заседание по делу об обвинении экс-президента Виктора Януковича в госизмене. Защита требовала отложить заседание из-за отсутствия видеосвязи с обвиняемым. Суд объявил перерыв до 18 мая

Не прошло и три года. Начались слушанья по делу о госизмене экс-президента Януковича и тут же закончились | Политика | Дело Увеличить картинку

Председательствующий судья Оболонского районного суда г.Киева Владислав Девятко объявил перерыв в подготовительном заседании по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича до 18 мая.

Такое решение суд принял после частичного удовлетворения ходатайства защиты В.Януковича об организации видеоконференции с ним.

Напомним, Оболонский районный суд г.Киева 4 мая начал подготовительное заседание по рассмотрению уголовного производства в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям, ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий.

Заседание открыл председательствующий судья Владислав Девятко.

На этом заседании суд должен был определиться с возможностью рассмотрения дела по существу.

В.Янукович обвиняется в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь адвокат экс-президента Виталий Сердюк настаивал, что в ходе досудебного следствия был допущен ряд грубых нарушений. В частности, по его словам, В.Януковичу не были вручены надлежащим образом ни подозрение, ни обвинительный акт, автоматическое распределение судей в Оболонском райсуде Киева состоялось с нарушениями, а его клиент не был должным образом вызван в суд для участия в подготовительном заседании.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: виктор янукович , суд

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Не прошло и три года. Начались слушанья по делу о госизмене экс-президента Януковича и тут же закончились | Политика | Дело
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