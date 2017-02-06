"Неожиданный" снегопад в феврале (фото)

Фрэнсис Фукуяма
всемирно известный американский философ, политолог, политический экономист и писатель
2 февраля Киев посетил известный американский философ и публицист, профессор Стэндфордского университета Фрэнсис Фукуяма. Delo.UA побывало на встрече
Юрий Лахно
совладелец и глава СК "ВелтЛинер"
Юрий Лахно, совладелец и председатель правления страховой компании "ВелтЛинер", рассказал Delo.UA о реформировании страхового рынка Украины, перспективах страховой
Анна Николайко
менеджер отдела налоговых и юридических услуг, PwC Ukraine
Где найти информацию для сопоставления цен, возможно ли провести соответствующие корректировки (в случае необходимости) и имеется ли в
Максим Лавринович
Управляющий партнер ЮФ Лавринович и Партнеры
Євросоюз починає прискіпливо контролювати рух коштів в своїх банках, тепер кожна транзакція як з України, так і з
Роман Опимах
исполнительный директор
Сколько денег нужно закопать в землю, чтобы добывать 27 млрд куб. м газа в год и стать независимыми