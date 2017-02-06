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"Неожиданный" снегопад в феврале (фото)

  06 февраля 2017, 14:58
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Рабочая неделя в столице началась с 10-балльных пробок и снегопада. По данным Укргидрометцентра, за минувшую ночь прирост снежного покрова составил 12 см. Часть жителей оставили свои автомобили под сугробами и пытались добраться на работу общественным транспортом. Как это все выглядело — в фоторепортаже Виталия Головина

    • Снегопад в Киеве, 6 февраля 2917. Фото: В.Головин
    • Снегопад в Киеве, 6 февраля 2917. Фото: В.Головин
    • Снегопад в Киеве, 6 февраля 2917. Фото: В.Головин
    • Снегопад в Киеве, 6 февраля 2917. Фото: В.Головин
    • Снегопад в Киеве, 6 февраля 2917. Фото: В.Головин
    • Снегопад в Киеве, 6 февраля 2917. Фото: В.Головин
    • Снегопад в Киеве, 6 февраля 2917. Фото: В.Головин
    • Снегопад в Киеве, 6 февраля 2917. Фото: В.Головин
    • Снегопад в Киеве, 6 февраля 2917. Фото: В.Головин
    • Снегопад в Киеве, 6 февраля 2917. Фото: В.Головин
    • Снегопад в Киеве, 6 февраля 2917. Фото: В.Головин
    • Снегопад в Киеве, 6 февраля 2917. Фото: В.Головин
    • Снегопад в Киеве, 6 февраля 2917. Фото: В.Головин
    • Снегопад в Киеве, 6 февраля 2917. Фото: В.Головин
    • Снегопад в Киеве, 6 февраля 2917. Фото: В.Головин
    • Снегопад в Киеве, 6 февраля 2917. Фото: В.Головин
    • Снегопад в Киеве, 6 февраля 2917. Фото: В.Головин
    • Снегопад в Киеве, 6 февраля 2917. Фото: В.Головин

По материалам: "Дело"
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Теги: уборка снега, киев

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уборка снега, киев
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