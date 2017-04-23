Непогода оставила без электричества 71 населенный пункт Украины

Обесточенными в связи с неблагоприятными погодными условиями без света по состоянию на 7 часов утра воскресенья остаются 71 населенный пункт в трех областях Украины, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 23 апреля остаются обесточенными 71 населенный пункт в трех областях, а именно: Одесской — 54 н.п., Днепропетровской — 16 н.п., Харьковской — 1н.п. Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет", — говорится в сообщении на странице ГСЧС в Фейсбук в воскресенье.

В ГСЧС подсчитали, что из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3 тыс. 790 деревьев в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения и распиливания поваленных деревьев в населенных пунктах.