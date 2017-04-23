Непогода оставила без электричества 71 населенный пункт Украины

23 апреля 2017, 11:22
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В ГСЧС подсчитали, что из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3 тыс. 790 деревьев

Непогода оставила без электричества 71 населенный пункт Украины | Общество | Дело Увеличить картинку

Обесточенными в связи с неблагоприятными погодными условиями без света по состоянию на 7 часов утра воскресенья остаются 71 населенный пункт в трех областях Украины, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 23 апреля остаются обесточенными 71 населенный пункт в трех областях, а именно: Одесской — 54 н.п., Днепропетровской — 16 н.п., Харьковской — 1н.п. Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет", — говорится в сообщении на странице ГСЧС в Фейсбук в воскресенье.

В ГСЧС подсчитали, что из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3 тыс. 790 деревьев в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения и распиливания поваленных деревьев в населенных пунктах.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Непогода оставила без электричества 71 населенный пункт Украины | Общество | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.73
EUR EUR - - 28.6
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.8 12.24
Киевская область 22.64 11.7
Львовская область 22.58 11.6
Читайте также
Больше в разделе Украина
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.