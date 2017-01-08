Непогода в Украине: 35 населенных пунктов до сих пор без света

Из-за непогоды в Украине 35 населенных пунктов остаются обесточенными. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 8 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач остаются обесточенными 35 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Одесской — 24 н.п., Херсонской — 7 н.п., Николаевской — 2 н.п., Днепропетровской — 1 н.п., Волынской — 1 н.п.", — говорится в сообщении службы.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго. Напомним, в Одессе из-за прорыва трубы теплотрассы в субботу, 7 января, без теплоснабжения остались 35 домов, военный госпиталь и областной тубдиспансер.