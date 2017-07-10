Неприкосновенность нардепа Добкина будут рассматривать в среду

Регламентный комитет Верховной Рады Украины в среду, 12 июля, планирует рассмотреть представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, даче согласия на задержание и арест народного депутата Украины фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.

Соответствующая информация появилась на сайте регламентного комитета парламента в понедельник.

Как сообщалось, 29 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест М. Добкина.

По его словам, в действиях М. Добкина "усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействию мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн".

Напомним, рассмотрение представлений на шестерых народных депутатов в сессионном зале Верховной Рады запланировано на четверг.