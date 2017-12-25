Несмотря на рождественское перемирие, боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ

Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска, в темное время суток не прекратили обстрелы позиций ВСУ, сообщает управление Нацполиции в Луганской области.

Так, только по защитникам Крымского на Луганщине было выпущено около 40 мин.

"На Луганском направлении враг около двух часов вел беспощадный огонь из 82-мм минометов по позициям наших защитников вокруг Крымского и выпустил в общей сложности до 40 мин", — отмечают в полиции.

Подразделения ВСУ в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей, отмечается в сообщении.