Несмотря на рождественское перемирие, боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ

25 декабря 2017, 14:40
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Около 40 мин было выпущено по защитникам Крымского Луганской области

Несмотря на рождественское перемирие, боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска, в темное время суток не прекратили обстрелы позиций ВСУ, сообщает управление Нацполиции в Луганской области.

Так, только по защитникам Крымского на Луганщине было выпущено около 40 мин.

"На Луганском направлении враг около двух часов вел беспощадный огонь из 82-мм минометов по позициям наших защитников вокруг Крымского и выпустил в общей сложности до 40 мин", — отмечают в полиции.

Подразделения ВСУ в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей, отмечается в сообщении.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Несмотря на рождественское перемирие, боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ | Происшествия | Дело
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