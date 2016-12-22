Нидерланды могут ратифицировать ассоциацию уже в январе — МИД

22 декабря 2016, 16:36
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По данным МИД, за ратификацию документа готовы проголосовать обе палаты парламента Нидерландов

Нидерланды могут ратифицировать ассоциацию уже в январе — МИД | Политика | Дело Увеличить картинку

Нидерланды могут завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз уже в начале 2017 года.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Вчера в парламенте Нидерландов состоялись слушания, на которых выступал премьер-министр Рютте, и на этих слушаниях все политические партии заявляли свои позиции о дальнейшем завершении ратификации Соглашения об ассоциации. Сейчас я очень оптимистично настроена относительно завершения этой процедуры уже в январе", — сказала Зеркаль.

Она добавила, что по результатам вчерашних слушаний ратификацию Соглашения решили поддержать не только коалиционные партии парламента Нидерландов, но и Партия зеленых, которая в нее не входит. "Это фактически разблокирует эту проблему, по крайней мере, в нижней палате", — подчеркнула Зеркаль.

Ранее сообщалось, что верхняя палата парламента Нидерландов поддержит Соглашение об ассоциации с Украиной.

В нижней палате парламента выступают против правительственной декларации относительно соглашения с Украиной, но в верхней палате ситуация отличается. Здесь правительство получит поддержку благодаря позиции фракции Христианско-демократического призыва.

Как сообщалось ранее, 16 декабря правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина — ЕС. По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, этот законопроект еще должны утвердить Палата представителей и Сенат Нидерландов.

Одобрение этого законопроекта произошло на следующий день после того, как лидеры ЕС согласились на требования Нидерландов об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В частности, они касаются того, что Украина не получит автоматически членство в ЕС, не будет военного сотрудничества и что украинцы не смогут быстро начать работать в ЕС.

По материалам: Укринформ
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Теги: евросоюз, парламент, нидерланды

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Нидерланды могут ратифицировать ассоциацию уже в январе — МИД | Политика | Дело
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