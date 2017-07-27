Солнечные электростанции Ахметова и Хмельницкого получили "зеленые тарифы"

27 июля 2017, 13:15
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До 2030 года тариф для этих СЭС составит 4,39 грн за 1 кВт•ч произведенной электроэнергии

Солнечные электростанции Ахметова и Хмельницкого получили Увеличить картинку

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила ставку "зеленого тарифа" для электроэнергии, производимой солнечными электростанциями ООО "Трифановка энержи" и ООО "Дымерская солнечная электростанция — 1". Решение было принято 27 июля 2017 года на заседании комиссии.

Тариф составит 4,39 грн за 1 кВт•ч произведенной электроэнергии и останется неизменным до 1 января 2030 года.

Солнечная электростанция "Трифановка энержи" расположена в селе Трифановка Херсонской области и принадлежит энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова. "Дымерская СЭС-1" расположена в пгт. Великая Дымерка, Киевской области и принадлежит мажоритарному акционеру девелоперской компании UDP (Киев) Василию Хмельницкому.

20 июля 2017 года была введена первая очередь "Димерской солнечной электростанции — 1". Мощность энергогенерирующего оборудования составляет 6 МВт, а запланированный объем производимой электроэнергии 6,764 млн кВт•час/год.

Общая мощность ООО "Трифановка энержи" выше — 9,99 МВт, а запланированный отпуск энергии 12,362 млн кВт•час/год. Объект введен в эксплуатацию 19 июля 2017 года.

В Украине активно развивается солнечная энергетика: в 2016 году мощность СЭС выросла почти на 100 МВт и составила 530,9 МВт.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: электроэнергия , дтэк , ринат ахметов , василий хмельницкий

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Солнечные электростанции Ахметова и Хмельницкого получили
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