Солнечные электростанции Ахметова и Хмельницкого получили "зеленые тарифы"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила ставку "зеленого тарифа" для электроэнергии, производимой солнечными электростанциями ООО "Трифановка энержи" и ООО "Дымерская солнечная электростанция — 1". Решение было принято 27 июля 2017 года на заседании комиссии.

Тариф составит 4,39 грн за 1 кВт•ч произведенной электроэнергии и останется неизменным до 1 января 2030 года.

Солнечная электростанция "Трифановка энержи" расположена в селе Трифановка Херсонской области и принадлежит энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова. "Дымерская СЭС-1" расположена в пгт. Великая Дымерка, Киевской области и принадлежит мажоритарному акционеру девелоперской компании UDP (Киев) Василию Хмельницкому.

20 июля 2017 года была введена первая очередь "Димерской солнечной электростанции — 1". Мощность энергогенерирующего оборудования составляет 6 МВт, а запланированный объем производимой электроэнергии 6,764 млн кВт•час/год.

Общая мощность ООО "Трифановка энержи" выше — 9,99 МВт, а запланированный отпуск энергии 12,362 млн кВт•час/год. Объект введен в эксплуатацию 19 июля 2017 года.

В Украине активно развивается солнечная энергетика: в 2016 году мощность СЭС выросла почти на 100 МВт и составила 530,9 МВт.