Новый глава Нацполиции будет назначен 8 февраля

07 февраля 2017, 08:48
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Министр внутренних дел Арсен Аваков доволен уровнем кандидатов

Новый глава Нацполиции будет назначен 8 февраля | Политика | Дело Увеличить картинку

В среду, 8 февраля, будет назначен новый глава Национальной полиции. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает канал Эспрессо.tv.

"Я доволен уровнем кандидатов и надеюсь, что все они будут работать со мной. В среду внесу кандидата. Я рассчитываю, что Кабмин поддержит предложение комиссии и министра", — сказал глава МВД.

Ранее сегодня Консультативная отборочная комиссия выбрала трех из 10 кандидатов на должность главы НПУ.

По результатам заседания, комиссия рекомендовала Авакову Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева как кандидатов, "которые способны работать на должности руководителя Национальной полиции Украины".

Одни из самых главных претендентов на должность руководителя Национальной полиции и.о. главы НПУ Вадим Троян и начальник ГУ НПУ в Киеве Андрей Крищенко ранее отказались от участия в конкурсе на должность главы ведомства.

Предыдущая глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. Она заявила, что политикам необходимо отказаться от вмешательства в работу ведомства.

По материалам: Лига
Раздел: >
Теги: арсен аваков , полиция

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Новый глава Нацполиции будет назначен 8 февраля | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.26
EUR EUR - - 29.2
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.27 12.68
Киевская область 22.38 10.59
Львовская область 22.12 11.93
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.