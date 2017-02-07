Новый глава Нацполиции будет назначен 8 февраля

В среду, 8 февраля, будет назначен новый глава Национальной полиции. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает канал Эспрессо.tv.

"Я доволен уровнем кандидатов и надеюсь, что все они будут работать со мной. В среду внесу кандидата. Я рассчитываю, что Кабмин поддержит предложение комиссии и министра", — сказал глава МВД.

Ранее сегодня Консультативная отборочная комиссия выбрала трех из 10 кандидатов на должность главы НПУ.

По результатам заседания, комиссия рекомендовала Авакову Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева как кандидатов, "которые способны работать на должности руководителя Национальной полиции Украины".

Одни из самых главных претендентов на должность руководителя Национальной полиции и.о. главы НПУ Вадим Троян и начальник ГУ НПУ в Киеве Андрей Крищенко ранее отказались от участия в конкурсе на должность главы ведомства.

Предыдущая глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. Она заявила, что политикам необходимо отказаться от вмешательства в работу ведомства.