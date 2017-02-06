Новый меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста

Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не предусматривает повышение пенсионного возраста в рамках требований относительно проведения пенсионной реформы, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста", — сказал он на пресс конференции в Киеве в понедельник.

Данилюк сообщил, что министерство вместе с фондом разработали модель, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста. Ключевым элементом новой модели является стаж работы.

"Повышение возраста является и неверным, и несправедливым", — сказал он.

При этом Данилюк выразил уверенность, что разработанная модель будет поддержана парламентом.