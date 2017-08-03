Новым реформаторам в Кабмине обещают зарплату от $2 тыс.

03 августа 2017, 16:26
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Заработная плата 1 тыс. новых реформаторов в министерствах, которых планируется привлечь на государственную службу, будет составлять от 50 тыс. грн, сообщил глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко

Новым реформаторам в Кабмине обещают зарплату от $2 тыс. | Политика | Дело Увеличить картинку

"Сегодня принято принципиальное решение: учитывая ответственность, особые ожидания от этих лиц, должна быть создана соответствующая мотивация и зарплата должна быть конкурентной на рынке. Расчеты, которые у нас есть совместно с Министерством финансов, я скажу — средние, поскольку зависит от стажа и некоторых других моментов. Но в целом мы можем говорить, что руководитель директората будет иметь заработную плату в пределах 70 тыс. грн, руководитель экспертной группы в директорате — немногим более 60 тыс., государственный эксперт, который работает в директорате, — в пределах 50 тыс. грн", — сказал Ващенко на "круглом столе" в четверг в Киеве.

При этом он отметил, что заработные платы должны увеличиваться у всех госслужащих.

По словам заместителя государственного секретаря Кабинета министров Татьяны Ковтун, 16 августа правительство намерено принять необходимые нормативно-правовые акты для запуска отбора на указанный должности. В тот же день будет запущен онлайн-портал с информацией о соответствующих вакансиях.

Начало отбора начнется с 1 сентября. Первые специалисты по реформам могут быть назначены 1 ноября.

При этом Т. Ковтун отметила, что отбор будет проходить при поддержке Европейского Союза посредством нанятой им рекрутинговой компании.

Руководитель программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Беренд де Грот, в свою очередь, добавил, что в целом на реализацию реформы госслужбы в Украине ЕС намерен выделить EUR100 млн, часть из которых уже поступила.

Как сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, отобранные на конкурсе специалисты будут работать в новых структурных подразделениях министерств — в генеральных директоратах, которые будут отвечать за реформирование.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: зарплата , кабмин , реформы

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Новым реформаторам в Кабмине обещают зарплату от $2 тыс. | Политика | Дело
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