О чем договорился Гройсман с премьером Молдовы

13 февраля 2017, 13:52
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Владимир Гройсман и Павле Филип поставили за цель в 2017 году прийти к единому мнению по трем важным вопроса, среди которых демаркация границ, признание прав собственности и Днестровский гидроузел

Увеличить картинку Фото: правительственный портал

Премьер-министры Украины и Молдовы Владимир Гройсман и Павел Филип подписали Дорожную карту развития украинского-молдовского сотрудничества на 2017 год, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно Дорожной карте, в этом году должны завершиться переговоры по трем первоочередным вопросам:

- урегулирование условий эксплуатации Днестровского комплексного гидроузла,

- завершение демаркации государственной границы,

- взаимное признания прав собственности.

"Это совместное соглашение, план действий, предусматривает конкретные 8 пунктов… План действий касается демаркации, собственности, гидроузлов, пунктов пропусков — предметных вещей, которые мы должны решить в 2017 году ", — подчеркнул Владимир Гройсман во время совместного с Павлом Филиппом общения с журналистами .

По демаркации границы будет создана группа специалистов для выработки всех необходимых решений.

Позже президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в мае-июне 2017 года пройдет заседание украинско-молдавской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества (украинскую сторону будет представлять первый вице-премьер Степан Кубив).

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: молдова

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.21
EUR EUR - - 28.92
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.8 12.6
Киевская область 22.61 10.92
Львовская область 22.39 11.88
Читаемые в разделе
"Троещина" в центре Киева: кто застраивает Сенной рынок "Троещина" в центре Киева: кто застраивает Сенной рынок Сергея Жадана задержали в Беларуси и запретили въезд в страну (дополнено) Сергея Жадана задержали в Беларуси и запретили въезд в страну (дополнено) 1 9 поводов для бизнеса сказать "нет" проверяющим органам 9 поводов для бизнеса сказать "нет" проверяющим органам
Все новости
Комментируемые
1 Наша армия должна быть такой, чтобы ответить на атаку России и перейти в наступление до границы — Горбулин 1 2 Сергея Жадана задержали в Беларуси и запретили въезд в страну (дополнено) 1 3 На что туристы тратят деньги в Киеве 4 Подозреваемый в мошенничестве член ВСП получил почти 200 тыс. грн зарплаты 5 Здоровье взаймы: сколько украинцев берут кредиты на лечение
Все новости
Видео
 В Калифорнии из-за угрозы прорыва плотины эвакуируют город
Приз за внятность: "Гид двадцатилетнего идиота по Голодомору", "Борхес" и "Історичний лікбез"
Все видео
Фото
"Троещина" в центре Киева: кто застраивает Сенной рынок
"Троещина" в центре Киева: кто застраивает Сенной рынок
"Неожиданный" снегопад в феврале (фото)
"Неожиданный" снегопад в феврале (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.