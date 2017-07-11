Мне говорили "не лезь в Сенной", а потом пришли с обысками — депутат Киевсовета Балицкая

23 июня у себя в Facebook вы сообщили об обысках на вашем земельном участке в Вышгородском районе Киевской области. Какое ведомство проводило обыски и что они искали?

Для меня обыски оказались полной неожиданностью. О них я узнала сидя в самолете, который улетал во Львов. Мне кажется, что такое совпадения не случайно. Полиция и прокуратура, которыя проводили обыски, воспользовались ситуацией, когда меня не было дома.

Как мне удалось узнать, обыски проводили в связи с уголовным делом против одного из чиновников Вышгородского горсовета. Разрешение на обыски дал Обуховский районный суд. При этом Вышгородский райсуд два раза отказывал им. Даже судья видел там всю надуманность этого дела. Однако судье Обуховкого суда достаточно было всего 5 минут, чтобы вынести решение в таком сложном деле. К тому же, сами обыски проходили с нарушениями.

Какими именно нарушениями?

Во-первых, меня не было дома во время обыска. Во-вторых, моего адвоката Виталия Касько не пустили присутствовать во время осмотра земельного участка. В-третьих, данный отказ не был указан в протоколе, да и самого протокола адвокат не получил. Формально полиция проводила осмотр, однако, как рассказывает мой адвокат, он был больше похож на обыск.

(В полиции утверждают, что на земельном участке искали объект жилой недвижимости в связи с уголовным делом против вышгородского чиновника. Имя чиновника в полиции назвать отказались, однако сообщили, что дело сейчас находится в Генпрокуратуре).

Вы уже длительное время занимаетесь вопросом застройки Сенного рынка. Не связываете ли эти обыски со скандальной стройкой?

Да, я допускаю такой вариант. Ко мне звонят и пишут мои давние знакомые, которых я не видела уже лет 20. Они все настойчиво рекомендуют мне покинуть Сенной рынок. Из данных журналистских расследований, я знаю, что за ним стоят экс-милиционеры Ильин и Даниленко. Поэтому налет полиции я считаю не случайным. Однако точно еще пока утверждать очень сложно.

Какая позиция мера Киева по этому вопросу?

Он поддержал меня, назвав обыски возвращением 90-х, однако повлиять на ситуацию никак не может.

Вас включили в список лиц, которых НАПК планирует полностью проверить. Вам известны причины этого?

Для меня это также стало полной неожиданностью. Я об этом узнала совершенно случайно. При чем саму декларацию я подала вовремя. Я делала это впервые. До этого я работала в частном бизнесе, а в Киевсовет пришла 1,5 года назад. В моей декларации указано, что у меня есть объект незавершенного строительства в Вышгородском районе. Это дачный домик площадью 168 кв. м. Я указала НАПК об изменениях в материальном положении. Об этом свидетельствует декларация, поданная 30 июня 2017 года.

(Глава НАПК Наталья Корчак утверждает, что проверка будет проводиться согласно запросу 1NEWS и соответствует компетенции Нацагентства. Также по ее словам, депутат Киевсовета должна была получить уведомление о том, что НАПК планирует проверить ее декларацию).

В конце апреля ГАСИ приостановила строительство на месте Сенного рынка, однако строительство там до сих пор продолжается. Почему?

Самого решения ГАСИ недостаточно для того, чтобы строительство прекратили. Мы сейчас будем рассматривать возможность, чтобы на этом месте построили жилой или торговый центр, или восстановили Сенной рынок, но с соблюдением высотности (не выше существующих рядом домов). Однако моей задачей является не допустить там строительства "Троещины" в центре Киева, поскольку это приведет не только к транспортному, но и гуманитарному кризису.