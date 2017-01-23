Объем прямых иностранных инвестиций в 2016 году вырос вдвое

23 января 2017, 12:52
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В экономику Украины в 2016 году иностранные инвесторы вложили $3,8 млрд, это вдвое больше, чем в 2015 году

Объем прямых иностранных инвестиций в 2016 году вырос вдвое | Экономика | Дело Увеличить картинку

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году составил $3,8 млрд, что почти вдвое превысило показатель 2015 года, сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив в ходе правительственного семинара "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала".

По словам Кубива, это стало возможным в первую очередь благодаря работе правительства по дерегуляции и сокращению контактов представителей бизнеса с чиновниками. "В экономику Украины в 2016 году иностранные инвесторы вложили $3,8 млрд, это вдвое больше, чем в 2015 году, — сказал Кубив. — Важным достижением стало то, что Украина поднялась в мировых рейтингах. Дальнейшее продвижение реформ — это приоритет для правительства. В фокусе внимания — приватизация, реформа таможни, обеспечение равных условий ведения бизнеса и дальнейшая дерегуляция".

По словам Кубива, в числе важных решений правительства — сокращение разрешений, сокращение видов деятельности, подлежащих лицензированию, сокращение документов типа "карантинных сертификатов", что сэкономило бизнесу порядка 2 млрд гривень. В планах 2017 года, отметил Кубив, — дальнейшее сокращение разрешительных документов, таможенных и валютных ограничений, а также перевод порядка 70% существующих разрешений в электронную форму.

По итогам 9 месяцев 2016 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) составил $2,6 млрд. В целом объем вложений на 1 октября 2016 года составил $45,152 млрд. Инвестиции поступали из 125 стран мира.

Основными инвесторами Украины, на которых приходится 83,1% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Нидерланды, Германия, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.

По материалам: УНИАН
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Теги: инвестиции , министерство экономики , офшоры , степан кубив

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Объем прямых иностранных инвестиций в 2016 году вырос вдвое | Экономика | Дело
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