ОБСЕ сегодня возвращается на Донбасс

Наблюдатели ОБСЕ во вторник возобновят свою работу на Донбассе. Об этом заявил на брифинге в понедельник первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Можем подтвердить, что вчера (23 апреля — Ред.) после инцидента все патрули миссии были отозваны на базы. Сегодня все наши патрули были отозваны, однако завтра (24 апреля — Ред). мы возобновим свою работу и вернемся к нормальной работе, когда сделаем анализ ситуации, того, что произошло", — сказал Хуг.

Он добавил, что во вторник будет возобновлена работа с "определенными мерами безопасности для работников миссии".

По словам Хуга, в настоящее время мониторинг осуществляется с помощью камер с места инцидента, а также с 12 локаций, где находятся наблюдатели.

Как сообщалось, 23 апреля автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвался на противотанковой мине на участке автодороги Знаменка — Пришиб (Славяносербский район неподконтрольной Украине территории Луганской обл.), в результате чего один сотрудник миссии погиб (гражданин США) и двое получили ранения (гражданка ФРГ и гражданин Чехии).