ОБСЕ сегодня возвращается на Донбасс

25 апреля 2017, 09:19
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Сегодня будет возобновлена работа миссии ОБСЕ с "определенными мерами безопасности для работников миссии"

ОБСЕ сегодня возвращается на Донбасс | Регионы | Дело Увеличить картинку

Наблюдатели ОБСЕ во вторник возобновят свою работу на Донбассе. Об этом заявил на брифинге в понедельник первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Можем подтвердить, что вчера (23 апреля — Ред.) после инцидента все патрули миссии были отозваны на базы. Сегодня все наши патрули были отозваны, однако завтра (24 апреля — Ред). мы возобновим свою работу и вернемся к нормальной работе, когда сделаем анализ ситуации, того, что произошло", — сказал Хуг.

Он добавил, что во вторник будет возобновлена работа с "определенными мерами безопасности для работников миссии".

По словам Хуга, в настоящее время мониторинг осуществляется с помощью камер с места инцидента, а также с 12 локаций, где находятся наблюдатели.

Как сообщалось, 23 апреля автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвался на противотанковой мине на участке автодороги Знаменка — Пришиб (Славяносербский район неподконтрольной Украине территории Луганской обл.), в результате чего один сотрудник миссии погиб (гражданин США) и двое получили ранения (гражданка ФРГ и гражданин Чехии).

По материалам: Укринформ
Раздел: >
Теги: обсе , зона ато , донбасс

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
ОБСЕ сегодня возвращается на Донбасс | Регионы | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.67
EUR EUR - - 28.94
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 24.49 12.25
Киевская область 23.24 11.77
Львовская область 24.44 11.89
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.