Обстрел боевиками Авдеевки квалифицирован как теракт

31 января 2017, 09:49
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Боевики нанесли целеустремленный огневой удар по жилым кварталам г.Авдеевка, имея достоверную информацию о том, что в этом районе находятся гражданские лица

Обстрел боевиками Авдеевки квалифицирован как теракт | Регионы | Дело Увеличить картинку

Обстрел г.Авдеевка Донецкой области, осуществленный незаконными вооруженными формированиями 29 января, квалифицирован по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В сообщении подчеркивается, что боевики нанесли целеустремленный огневой удар по жилым кварталам г.Авдеевка, имея достоверную информацию о том, что в этом районе находятся гражданские лица, и в результате обстрела ранения получили трое мирных жителей. Всем им в настоящее время оказана медицинская помощь.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Процессуальное руководство досудебным расследованиям осуществляет прокуратура Донецкой области.

Как сообщили ранее в Минобороны, 29 января в зоне АТО погибли 5 и получили ранения и травмы 14 военнослужащих ВСУ, при чем подавляющее большинство понесенных потерь пришлись на бои в Авдеевке.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: донбасс , зона ато , теракт , война с россией

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Обстрел боевиками Авдеевки квалифицирован как теракт | Регионы | Дело
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