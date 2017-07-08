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Обжалование госзакупок в ProZorro: причины отклонения жалоб

10 июля 2017, 08:00
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Когда участника госзакупок в ProZorro не устраивают требования тендерной документации, решения заказчика относительно его предложения или предложения конкурента, внесение заказчиком изменений в тендерную документацию после окончания срока подачи предложений — участник может обжаловать эту закупку. О причинах отклонения таких жалоб Delo.UA рассказали эксперты торговой площадки Zakupki.Prom.ua, официального участника системы ProZorro, и юридической компании "Правое дело"

Обжалование госзакупок в ProZorro: причины отклонения жалоб | Экономика | Дело Увеличить картинку

Когда участника госзакупок в ProZorro не устраивают требования тендерной документации, решения заказчика относительно его предложения или предложения конкурента, внесение заказчиком изменений в тендерную документацию после окончания срока подачи предложений — участник может обжаловать эту закупку. Подается жалоба в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), который в Законе Украины "О публичных закупках" определен органом обжалования в сфере публичных закупок.

Жалоба, поданная участником тендера в АМКУ, может быть принята, а может быть отклонена — то есть даже не принята органом к рассмотрению. За все время работы Системы публичных электронных закупок ProZorro (более двух лет) было подано 12,94 тысяч жалоб. Из числа всех поданных 33% жалоб (4,7 тысячи) были отклонены.

Чтобы АМКУ точно принял жалобу на рассмотрение, подавать ее нужно через Систему публичных электронных закупок ProZorro, пользуясь функционалом на площадке. После размещения в системе жалоба автоматически попадает в реестр, где формируется ее регистрационная карточка. Жалоба вместе с регистрационной карточкой автоматически публикуется на портале ProZorro.

При подаче очень важно следить, чтобы в жалобе были все необходимые пункты, поскольку главная причина отклонения жалоб Антимонопольным комитетом — это несоответствие форме, установленной в законе (ст. 18 Закона Украины "О публичных закупках").

Подавая жалобу нужно обязательно проверить наличие в ней таких элементов: наименование заказчика, имя (наименование) и место жительства (местонахождение) субъекта обжалования, основание подачи жалобы, ссылка на нарушение или фактические обстоятельства, которые могут его подтвердить, обоснование наличия нарушенных прав. К жалобе должны прилагаться документы и материалы в электронной форме, которые подтверждают нарушение процедуры закупки или неправомерность решений, действий или бездействия заказчика, а также документ о проведении оплаты за подачу жалобы в орган обжалования.

Есть и другие причины из-за которых АМКУ не принимает жалобы к рассмотрению. Одна из самых распространенных ошибок — подача жалобы без ее оплаты. Также комитет не принимает к рассмотрению жалобу, если:

  • подача жалобы происходит не через электронную систему закупок, а, например, в бумажной форме или через e-mail;
  • подача жалобы происходит не в срок, установленный в законе;
  • в поданной жалобе отсутствует обоснование наличия нарушенных прав;
  • подающий жалобу не указывает, что именно он обжалует — решение или действия заказчика, требования документации и т.д., а иногда и не указывает своих требований;
  • подается повторная жалоба на тех же основаниях по тому же вопросу, если ранее по такому делу было вынесено решение;
  • нарушения, которые обжалуются, заказчик устраняет в добровольном порядке.

В практике обжалования в сфере публичных закупок был такой случай, когда жалобщик подал только платежку с оплатой сбора — в форме больше не было никакой другой информации. Это действие было расценено как подача жалобы, но не по форме.

Жалобы не принимаются к рассмотрению еще в том случае, когда участник путает формы обращения (жалобу и требование к заказчику) и подает жалобу через сервис подачи требования. В результате поданная жалоба не рассматривается по той простой причине, что не сформировалась соответствующая карточка, и АМКУ просто ее не видел.

Подробнее об отличиях жалобы и требования в публичных закупках можно почитать в предыдущем материале.

По материалам: "Дело"
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Теги: prozorro , тендер , госзакупки , жалоба , амку

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Обжалование госзакупок в ProZorro: причины отклонения жалоб | Экономика | Дело
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