Официальные зоны для пикника в Киеве (список)

Учитывая теплую солнечную погоду, напоминаем, что в столице созданы условия для комфортного и безопасного отдыха на природе. Для этого КО "Киевзеленстрой" организовал специальные зоны для пикника в столице.

Эти зоны оснащены всем необходимым инвентарем (лесной мебелью, местом для костра, навесом от непогоды) и ограждены минерализованными полосами, чтобы обезопасить зеленые насаждения от пожара.

Всего в Киеве действуют 38 зон, где люди могут отдохнуть.

При этом "Киевзеленстрой" предупреждает, что разжигать костры в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха, запрещено. Действующим законодательством (ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях) за разжигание костра в запрещенных местах предусмотрен штраф от 340 до 1 360 грн.

Карта зон отдыха

Перечень зон отдыха на территории лесопарковых хозяйств, которые входят в состав КО "Киевзеленстрой"