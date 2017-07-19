Официальные зоны для пикника в Киеве (список)

19 июля 2017, 17:52
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"Киевзеленстрой" опубликовал список зон отдыха, где можно разжигать костры для шашлыков

Официальные зоны для пикника в Киеве (список) | Киев | Дело Увеличить картинку

Учитывая теплую солнечную погоду, напоминаем, что в столице созданы условия для комфортного и безопасного отдыха на природе. Для этого КО "Киевзеленстрой" организовал специальные зоны для пикника в столице.

Эти зоны оснащены всем необходимым инвентарем (лесной мебелью, местом для костра, навесом от непогоды) и ограждены минерализованными полосами, чтобы обезопасить зеленые насаждения от пожара.

Всего в Киеве действуют 38 зон, где люди могут отдохнуть.

При этом "Киевзеленстрой" предупреждает, что разжигать костры в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха, запрещено. Действующим законодательством (ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях) за разжигание костра в запрещенных местах предусмотрен штраф от 340 до 1 360 грн.

Карта зон отдыха

Перечень зон отдыха на территории лесопарковых хозяйств, которые входят в состав КО "Киевзеленстрой"

зона отдыха

Место расположения

Площадь, га

Днепровское лесничество

Дарницкое лесопарковое хозяйство

1.

"Придорожная"

трасса Киев-Чернигов у (ГАИ)

0,2

2.

"Березка"

ул. Братиславская

107

3.

"Радуга"

ул. Новороссийск

253

4.

"Здоровье"

ул. Жукова

75

Дарницкое лесничество

5.

"Тростянец"

при въезде в лесничество

трасса Киев-Борисполь

334

6.

"Дубки"

въезд с другой стороны моста напротив лесничества, трасса Киев-Борисполь

330

Никольское лесничество

7.

"Елочка"

у усадьбы лесничества

221

8.

"Памяти погибших"

улица Оросительная

196

Белодубровное лесничество

9.

"Придорожная"

трасса на с. Зазимье

35

10.

"Белая дубрава"

трасса на с. Зазимье

148

Броварское лесничество

11.

"Калиновка"

трасса Киев-Чернигов возле с. Калиновка

86

12.

"Придорожная"

трасса Киев-Чернигов перед м. Бровары

1

13.

"Пуховская"

трасса на с. Пуховка

68

14.

"Березовая роща"

трасса Киев-Чернигов перед м. Бровары

144

15.

"Зеленая поляна"

трасса Киев-Чернигов перед м. Бровары

1

Святошинское лесопарковое хозяйство

Святошинское лесничество

16.

"Мир"

Житомирская трасса, Святошинский район

100,5

17.

"Нивки"

Житомирская трасса, Святошинский район

176

18.

им. Коцюбинского

Возле пгт Коцюбинское, Святошинский район, ул. Лесная

53

19.

"Сосновый бор"

Житомирская трасса, Святошинский район

155,5

20.

"Святошино"

Кольцевая дорога, Святошинский район, ул. Святошинская

53

Киевское лесничество

21.

"Жемчужина"

ул. Краснофлотская, ул. Курортная,

пгт Пуща-Водица, Оболонский район

26,3

22.

"Ирпень"

у р. Ирпень, с. Гостомель, Святошинский район

70

23.

"Берковец"

ул. Синьоозерна, Подольский и

Святошинский районы

93

24.

"Видрица"

с. Гостомель, Святошинский район, ул. Щорса

83

Пуща-Водицкое лесничество

25.

"Виноградарь"

жит. массив Виноградарь

Подольский район (ул. Гонгадзе, Косенко)

155

26.

"Березка"

Большая кольцевая дорога, Оболонский район

71

27.

"Шевченко"

Большая кольцевая дорога, Оболонский район

62

28.

"Партизанский бор"

пгт. Пуща-Водица, ул. Лесная, Оболонский район

136

29.

"Каланчова"

Большая кольцевая дорога, Оболонский район

16

Межигорское лесничество

30.

"Горенская"

село Горенка, ул. Киевская, Оболонский район

115

31.

"Межигорская"

Минское шоссе, пересечение с ул. Днепроводской, Оболонский район

32,5

Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа"

Кончазаспивське лесничество

32.

"Добро пожаловать"

Столичное шоссе

162

33.

"Конча-Заспа"

возле с. Мрыги

28

34.

"Приветливая"

у санатория "Конча-Заспа"

9,4

Дачное лесничество

35.

"Лесная колодец"

Столичное шоссе

115

36.

"Сосновый бор"

Столичное шоссе

275

37.

"Березовая роща"

Столичное шоссе

56

38.

"Днепр"

Жуков остров

6

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: киев , отдых

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Официальные зоны для пикника в Киеве (список) | Киев | Дело
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