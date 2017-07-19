Официальные зоны для пикника в Киеве (список)

Учитывая теплую солнечную погоду, напоминаем, что в столице созданы условия для комфортного и безопасного отдыха на природе. Для этого КО "Киевзеленстрой" организовал специальные зоны для пикника в столице.
Эти зоны оснащены всем необходимым инвентарем (лесной мебелью, местом для костра, навесом от непогоды) и ограждены минерализованными полосами, чтобы обезопасить зеленые насаждения от пожара.
Всего в Киеве действуют 38 зон, где люди могут отдохнуть.
При этом "Киевзеленстрой" предупреждает, что разжигать костры в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха, запрещено. Действующим законодательством (ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях) за разжигание костра в запрещенных местах предусмотрен штраф от 340 до 1 360 грн.
Карта зон отдыха
Перечень зон отдыха на территории лесопарковых хозяйств, которые входят в состав КО "Киевзеленстрой"
|
№
|
зона отдыха
|
Место расположения
|
Площадь, га
|
Днепровское лесничество
Дарницкое лесопарковое хозяйство
|
1.
|
"Придорожная"
|
трасса Киев-Чернигов у (ГАИ)
|
0,2
|
2.
|
"Березка"
|
ул. Братиславская
|
107
|
3.
|
"Радуга"
|
ул. Новороссийск
|
253
|
4.
|
"Здоровье"
|
ул. Жукова
|
75
|
Дарницкое лесничество
|
5.
|
"Тростянец"
|
при въезде в лесничество
трасса Киев-Борисполь
|
334
|
6.
|
"Дубки"
|
въезд с другой стороны моста напротив лесничества, трасса Киев-Борисполь
|
330
|
Никольское лесничество
|
7.
|
"Елочка"
|
у усадьбы лесничества
|
221
|
8.
|
"Памяти погибших"
|
улица Оросительная
|
196
|
Белодубровное лесничество
|
9.
|
"Придорожная"
|
трасса на с. Зазимье
|
35
|
10.
|
"Белая дубрава"
|
трасса на с. Зазимье
|
148
|
Броварское лесничество
|
11.
|
"Калиновка"
|
трасса Киев-Чернигов возле с. Калиновка
|
86
|
12.
|
"Придорожная"
|
трасса Киев-Чернигов перед м. Бровары
|
1
|
13.
|
"Пуховская"
|
трасса на с. Пуховка
|
68
|
14.
|
"Березовая роща"
|
трасса Киев-Чернигов перед м. Бровары
|
144
|
15.
|
"Зеленая поляна"
|
трасса Киев-Чернигов перед м. Бровары
|
1
|
Святошинское лесопарковое хозяйство
Святошинское лесничество
|
16.
|
"Мир"
|
Житомирская трасса, Святошинский район
|
100,5
|
17.
|
"Нивки"
|
Житомирская трасса, Святошинский район
|
176
|
18.
|
им. Коцюбинского
|
Возле пгт Коцюбинское, Святошинский район, ул. Лесная
|
53
|
19.
|
"Сосновый бор"
|
Житомирская трасса, Святошинский район
|
155,5
|
20.
|
"Святошино"
|
Кольцевая дорога, Святошинский район, ул. Святошинская
|
53
|
Киевское лесничество
|
21.
|
"Жемчужина"
|
ул. Краснофлотская, ул. Курортная,
пгт Пуща-Водица, Оболонский район
|
26,3
|
22.
|
"Ирпень"
|
у р. Ирпень, с. Гостомель, Святошинский район
|
70
|
23.
|
"Берковец"
|
ул. Синьоозерна, Подольский и
Святошинский районы
|
93
|
24.
|
"Видрица"
|
с. Гостомель, Святошинский район, ул. Щорса
|
83
|
Пуща-Водицкое лесничество
|
25.
|
"Виноградарь"
|
жит. массив Виноградарь
Подольский район (ул. Гонгадзе, Косенко)
|
155
|
26.
|
"Березка"
|
Большая кольцевая дорога, Оболонский район
|
71
|
27.
|
"Шевченко"
|
Большая кольцевая дорога, Оболонский район
|
62
|
28.
|
"Партизанский бор"
|
пгт. Пуща-Водица, ул. Лесная, Оболонский район
|
136
|
29.
|
"Каланчова"
|
Большая кольцевая дорога, Оболонский район
|
16
|
Межигорское лесничество
|
30.
|
"Горенская"
|
село Горенка, ул. Киевская, Оболонский район
|
115
|
31.
|
"Межигорская"
|
Минское шоссе, пересечение с ул. Днепроводской, Оболонский район
|
32,5
|
Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа"
Кончазаспивське лесничество
|
32.
|
"Добро пожаловать"
|
Столичное шоссе
|
162
|
33.
|
"Конча-Заспа"
|
возле с. Мрыги
|
28
|
34.
|
"Приветливая"
|
у санатория "Конча-Заспа"
|
9,4
|
Дачное лесничество
|
35.
|
"Лесная колодец"
|
Столичное шоссе
|
115
|
36.
|
"Сосновый бор"
|
Столичное шоссе
|
275
|
37.
|
"Березовая роща"
|
Столичное шоссе
|
56
|
38.
|
"Днепр"
|
Жуков остров
|
6