Охендовский выиграл суд у антикоррупционной прокуратуры и остается главой ЦИК

Апелляционный суд города Киева отказался отстранять Михаила Охендовского от должности председателя Центральной избирательной комиссии.

Такое решение сегодня было принято коллегией судей.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Соломенского районного суда Киева об отказе в отстранении Охендовского от должности председателя ЦИК сроком на 2 месяца.

Напомним, САП просила суд отстранить главу ЦИК от должности на два месяца в связи с расследованием уголовного производства по подозрению его в незаконном получении средств из

13 декабря 2016 года главе ЦИК Михаилу Охендовскому в аэропорту "Борисполь" сотрудники НАБУ вручили сообщение о подозрении в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взяток в крупных и особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение). Общая сумма взяток, инкриминируемых детективами подозреваемому, составляет около $161,7 тыс., что в эквиваленте по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступлений составило почти 1,29 млн грн.

21 декабря Соломенский райсуд Киева избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года: глава ЦИК может покидать территорию Украины только с разрешения следователя. При этом судья Соломенского райсуда Виталий Украинец не удовлетворил ходатайство прокуроров САП об отстранении Охендовского от должности на два месяца.

Председатель ЦИК уверял, что докажет свою невиновность и не будет убегать из Украины.