Оккупант проводит проверку Черноморского флота после начала украино-американских учений

12 июля 2017, 16:58
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Минобороны России решило проверить готовность флота в Крыму

Оккупант проводит проверку Черноморского флота после начала украино-американских учений | Политика | Дело Увеличить картинку

В оккупированном Крыму началась проверка боеготовности российского Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.

Береговые и корабельные соединения подняты по тревоге, ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли вышли в море.

"В ходе мероприятий проверены действия по тревоге подразделений береговых соединений флота в пунктах постоянной дислокации, а экипажи кораблей выдвинулись в районы полигонов боевой подготовки", — говорится в сообщении.

Проверка продлится несколько дней и пройдет на полигонах Черноморского флота в оккупированном Крыму и в Черном море.

Напомним, 10 июля в Одессе стартовали американо-украинские учения Sea Breeze-2017. В общей сложности в учениях примут участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину, совокупной численностью более 3 тыс. человек.

Корабли, самолеты и береговые технические средства Черноморского флота, а также спутники орбитальной группировки ВКС России ведут наблюдение за этими маневрами.

По материалам: РИА Новости
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Теги: оккупация крыма , крым , черноморский флот

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Оккупант проводит проверку Черноморского флота после начала украино-американских учений | Политика | Дело
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