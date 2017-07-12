Оккупант проводит проверку Черноморского флота после начала украино-американских учений

В оккупированном Крыму началась проверка боеготовности российского Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.

Береговые и корабельные соединения подняты по тревоге, ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли вышли в море.

"В ходе мероприятий проверены действия по тревоге подразделений береговых соединений флота в пунктах постоянной дислокации, а экипажи кораблей выдвинулись в районы полигонов боевой подготовки", — говорится в сообщении.

Проверка продлится несколько дней и пройдет на полигонах Черноморского флота в оккупированном Крыму и в Черном море.

Напомним, 10 июля в Одессе стартовали американо-украинские учения Sea Breeze-2017. В общей сложности в учениях примут участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину, совокупной численностью более 3 тыс. человек.

Корабли, самолеты и береговые технические средства Черноморского флота, а также спутники орбитальной группировки ВКС России ведут наблюдение за этими маневрами.