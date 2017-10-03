Оккупанты установят спецсистемы для охраны Керченского моста от подводных лодок

03 октября 2017, 10:13
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НИИ "Атол" предлагает свою продукцию для охраны водного пространства возле Керченского моста

Оккупанты установят спецсистемы для охраны Керченского моста от подводных лодок | Регионы | Дело Увеличить картинку

Специальные гидроакустические системы российского производства могут установить для охраны моста через Керченский пролив, сообщил директор по развитию гражданской продукции и инновациям концерна "Моринформсистема-Агат" Станислав Чуй.

"Существует дочернее общество концерна — научно-исследовательский институт "Атолл", занимающийся разработкой методов гидроакустического, радиолокационного, оптико- и тепловизионного обнаружения противоправных действий при защите водных и околоводных объектов", — рассказал он.

По его словам, система не только запеленгует нарушителя, но и обеспечит передачу всех данных, требуемых для его задержания.

"Уже сейчас эти системы успешно применяются как на объектах военно-морского флота, так и на критически важных гражданских, таких как плотины гидроэлектростанций, защищая их от несанкционированного вторжения и возможных противоправных действий", — добавил Чуй.

Гидроакустическая рубежная система обнаружения подводных пловцов и средств их доставки "АМУЛЕТ-Р"

Мост через Керченский пролив, который соединит оккупированный Крым и Краснодарский край (РФ), будет длиной 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту планируется оккупантами на декабрь 2018 года.

По материалам: РИА Новости
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Теги: керченский мост , оккупация крыма

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Оккупанты установят спецсистемы для охраны Керченского моста от подводных лодок | Регионы | Дело
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