Оккупанты установят спецсистемы для охраны Керченского моста от подводных лодок

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Раздел: Новости Украины > Регионы
Теги: керченский мост , оккупация крыма
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|Из-за взрывов на складах боеприпасов под Винницей эвакуированы 28,3 тыс. человек
|Пожар на "Биофарме" не отобразится на производстве лекарств
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